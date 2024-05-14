Какие пять вещей категорически запрещено дарить, ведь они притягивают негатив: народные приметы и предрассудки

Чтобы избежать неприятностей, связанных с выбором подарка, следует помнить, что некоторые предметы могут иметь нежелательную энергию.

Команда UAportal расскажет о пяти подарках, которые не стоит вручать, ведь они привлекают негатив.

Часы традиционно считаются символом расставания, поэтому не рекомендуется дарить их любимым. В Китае существует поверье, что часы, подаренные как презент, могут отсчитывать время до конца жизни.

Подарок в виде часов может предвещать вскоре конфликт между близкими.

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Относительно острых предметов, таких как ножи или ножницы, существует верование, что они могут принести несчастье в дом, поэтому их не принято дарить. Люди часто избегают принимать даже маникюрные наборы или броши в качестве подарков.

Что касается кошельков, то они не должны быть пустыми при дарении; у них всегда должна быть хотя бы одна монета или купюра. То же касается чемоданов и сумок – они не должны быть пустыми, чтобы не лишить владельца финансового везения.

Зеркала, всегда считавшиеся мистическими предметами, также не следует дарить. Существует поверье, что человек может оставить часть своей души в зеркале, отражающем его образ.

Тапочки, согласно народным предрассудкам, также не стоит дарить своим партнерам, поскольку они могут стать причиной развода, ведь обувь символизирует путь или путешествие.

Раньше мы рассказывали, что нельзя дарить на день рождения.

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