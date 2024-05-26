Які помилки знищать весь врожай кабачків: городники відповіли

Кабачки - це не лише смачний та корисний овоч, але й справжня палочка-виручалочка в сезон, коли хочеться чогось легкого та поживного. Їх можна смажити, тушкувати, маринувати, готувати з них ікру та оладки. Проте, щоб отримати щедрий урожай цих чудових овочів, важливо знати, яких помилок слід уникати. Про це пише ТСН.

Неправильне добриво

Хоча кабачки й належать до невибагливих культур, їм все ж потрібне підживлення. Багато городників роблять помилку, не удобрюючи ґрунт перед висадкою розсади або висіванням насіння. Це призводить до того, що плоди виростають маленькими, кволими, а самі кущі рясніють пустоцвітом.

Рішення:

Перед висадкою кабачків обов'язково удобріть ґрунт перегноєм або компостом.

Протягом вегетаційного періоду рекомендується 2-3 рази підживити кабачки мінеральними та органічними добривами.

Для кращого плодоношення можна використовувати спеціальні добрива для кабачків.

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Неправильне місце посадки

Кабачки - це теплолюбні рослини, які потребують багато сонячного світла. Тому їх рекомендується садити на добре освітлених, захищених від вітру ділянках. Також важливо, щоб ґрунт був пухким, добре дренованим, адже застій вологи може призвести до гниття плодів.

Рішення:

Вибирайте для посадки кабачків найсонячніше місце на вашій ділянці.

Переконайтеся, що ґрунт пухкий і добре дренований.

Не садіть кабачки в низинах, де накопичується вода.

Недозапилення

Кабачки - це перехреснозапильні рослини, для плодоношення яких необхідна допомога комах-запилювачів. Якщо на вашій ділянці мало бджіл, джмелів та інших комах, запилення доведеться робити вручну.

Рішення:

Щодня вранці, коли квітки розкриються, проведіть ватною паличкою по тичинках чоловічої квітки, а потім по маточці жіночої.

Для кращого результату можна використовувати кисть або пензлик.

Щоб залучити на ділянку комах-запилювачів, посадіть біля кабачків квіти-медоноси, такі як ромашка, календула, лаванда.

Нагадаємо, ми вже писали, які кабачки найкраще ростуть у відкритому ґрунті та теплиці.

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