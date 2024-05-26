Какие ошибки уничтожат весь урожай кабачков: огородники ответили

Кабачки – это не только вкусный и полезный овощ, но и настоящая палочка-выручалочка в сезон, когда хочется чего-нибудь легкого и питательного. Их можно жарить, тушить, мариновать, готовить из них икру и оладьи. Однако, чтобы получить щедрый урожай этих замечательных овощей, важно знать, какие ошибки следует избегать. Об этом пишет ТСН.

Неправильное удобрение

Хотя кабачки и принадлежат к неприхотливым культурам, им все же нужна подкормка. Многие огородники совершают ошибку, не удобряя почву перед высадкой рассады или высеванием семян. Это приводит к тому, что плоды вырастают маленькими, хилыми, а сами кусты пестрят пустоцветом.

Решение:

Перед высадкой кабачков обязательно удобрите почву перегноем или компостом.

В течение вегетационного периода рекомендуется 2-3 раза подкормить кабачки минеральными и органическими удобрениями.

Для лучшего плодоношения можно использовать специальные удобрения для кабачков.

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Неправильное место посадки

Кабачки – это теплолюбивые растения, требующие много солнечного света. Поэтому их рекомендуется сажать на хорошо освещенных, защищенных от ветра участках. Также важно, чтобы почва была рыхлая, хорошо дренированная, ведь застой влаги может привести к гниению плодов.

Решение:

Выбирайте для посадки кабачков самое солнечное место на вашем участке.

Убедитесь, что почва рыхлая и хорошо дренированная.

Не сажайте кабачки в низовьях, где скапливается вода.

Неопыление

Кабачки – это перекрестноопыляемые растения, для плодоношения которых необходима помощь насекомых-опылителей. Если на вашем участке мало пчел, шмелей и других насекомых, опыление придется производить вручную.

Решение:

Каждый день утром, когда цветки раскроются, проведите ватной палочкой по тычинкам мужского цветка, а затем по пестику женского.

Для лучшего результата можно использовать кисть или кисточку.

Чтобы привлечь на участок насекомых-опылителей, посадите у кабачков цветы-медоносы, такие как ромашка, календула, лаванда.

Напомним, мы уже писали, какие кабачки лучше всего растут в открытом грунте и теплице.

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