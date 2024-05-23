Які 4 побутові речі можна використати як ефективне добриво

Хто з нас не мріє про пишні та квітучі кімнатні рослини? Звичайно, для цього їм потрібне не лише наше кохання, але й якісне підживлення.

Не завжди є можливість або бажання купувати готові добрива в магазині, адже існує безліч бюджетних та екологічних альтернатив, які завжди під рукою. Про це пише zaxid.net.

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1. Акваріумна вода:

Цей чудовий стимулятор росту містить багато корисних речовин і має нейтральний pH.

Використовувати акваріумну воду рекомендується навесні або на початку літа, коли у кімнатних рослин починається активний ріст.

З середини літа краще утриматися від такого підживлення.

Важливо! Не поливайте квіти акваріумною водою частіше, ніж раз на місяць, щоб не закислювати ґрунт.

2. Зубна паста:

Неочікувано, але зубна паста може стати чудовим добривом!

Розчиніть третину тюбика пасти в 1 літрі води і поливайте цією сумішшю ваші зелені друзі.

Коріння рослин зміцняться, а самі квіти набудуть більш здорового вигляду.

3. Цибулевий коктейль:

Цибулевий сік багатий на мікроелементи, необхідні для росту кімнатних рослин.

Приготуйте цибулевий відвар: залийте 50 г лушпиння 2 літрами гарячої води, прокип'ятіть 10 хвилин, дайте настоятися 3 години.

Процідіть і використовуйте для обприскування квітів.

4. Вода від промивання круп:

Гречка, рис, пшоно – під час промивання цих круп у воду вимиваються цінні мікроелементи: залізо, кремній, фосфор, магній.

Збирайте цю воду і використовуйте її для поливу кімнатних рослин.

Важливо!

Перед використанням будь-якого з цих добрив протестуйте його на невеликій ділянці рослини, щоб переконатися, що воно не викликає опіків.

Не перегодовуйте своїх зелених друзів, дотримуйтесь правил та рекомендацій.

Завдяки цим простим порадам ваші кімнатні рослини завжди будуть пишними, здоровими та радуватимуть вас своїм цвітінням!

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