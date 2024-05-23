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Какие 4 бытовые вещи можно использовать как эффективное удобрение

Игорь Романько

Какие 4 бытовых предмета использовать как удобрение
Какие 4 бытовых предмета использовать как удобрение

Кто из нас не мечтает о пышных и цветущих комнатных растениях? Конечно, для этого им нужна не только наша любовь, но и качественная подкормка.

Не всегда есть возможность или желание покупать готовые удобрения в магазине, ведь существует множество бюджетных и экологичных альтернатив, всегда под рукой. Об этом пишет zaxid.net.

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1. Аквариумная вода:

  • Этот отличный стимулятор роста содержит много полезных веществ и имеет нейтральный pH.
  • Использовать аквариумную воду рекомендуется весной или в начале лета, когда у комнатных растений начинается активный рост.
  • С середины лета лучше воздержаться от такой подкормки.
  • Важно! Не поливайте цветы аквариумной водой чаще раза в месяц, чтобы не закислять почву.

2. Зубная паста:

  • Неожиданно, но зубная паста может стать отличным удобрением!
  • Растворите треть тюбика пасты в 1 литре воды и поливайте этой смесью ваши зеленые друзья.
  • Корни растений укрепятся, а сами цветки приобретут более здоровый вид.

3. Луковый коктейль:

  • Луковый сок богат микроэлементами, необходимыми для роста комнатных растений.
  • Приготовьте луковый отвар: залейте 50 г шелухи 2 литрами горячей воды, прокипятите 10 минут, дайте настояться 3 часа.
  • Процедите и используйте для опрыскивания цветов.

4. Вода от промывки круп:

  • Гречка, рис, пшено – при промывании этих круп в воду вымываются ценные микроэлементы: железо, кремний, фосфор, магний.
  • Собирайте эту воду и используйте ее для полива комнатных растений.

Важно!

  • Перед использованием любого из этих удобрений протестируйте его на небольшом участке растения, чтобы убедиться, что оно не вызывает ожоги.
  • Не перекармливайте своих зеленых друзей, соблюдайте правила и рекомендации.

Благодаря этим простым советам ваши комнатные растения всегда будут пышными, здоровыми и радовать вас своим цветением!

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