Какие 4 бытовые вещи можно использовать как эффективное удобрение
Кто из нас не мечтает о пышных и цветущих комнатных растениях? Конечно, для этого им нужна не только наша любовь, но и качественная подкормка.
Не всегда есть возможность или желание покупать готовые удобрения в магазине, ведь существует множество бюджетных и экологичных альтернатив, всегда под рукой. Об этом пишет zaxid.net.
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1. Аквариумная вода:
- Этот отличный стимулятор роста содержит много полезных веществ и имеет нейтральный pH.
- Использовать аквариумную воду рекомендуется весной или в начале лета, когда у комнатных растений начинается активный рост.
- С середины лета лучше воздержаться от такой подкормки.
- Важно! Не поливайте цветы аквариумной водой чаще раза в месяц, чтобы не закислять почву.
2. Зубная паста:
- Неожиданно, но зубная паста может стать отличным удобрением!
- Растворите треть тюбика пасты в 1 литре воды и поливайте этой смесью ваши зеленые друзья.
- Корни растений укрепятся, а сами цветки приобретут более здоровый вид.
3. Луковый коктейль:
- Луковый сок богат микроэлементами, необходимыми для роста комнатных растений.
- Приготовьте луковый отвар: залейте 50 г шелухи 2 литрами горячей воды, прокипятите 10 минут, дайте настояться 3 часа.
- Процедите и используйте для опрыскивания цветов.
4. Вода от промывки круп:
- Гречка, рис, пшено – при промывании этих круп в воду вымываются ценные микроэлементы: железо, кремний, фосфор, магний.
- Собирайте эту воду и используйте ее для полива комнатных растений.
Важно!
- Перед использованием любого из этих удобрений протестируйте его на небольшом участке растения, чтобы убедиться, что оно не вызывает ожоги.
- Не перекармливайте своих зеленых друзей, соблюдайте правила и рекомендации.
Благодаря этим простым советам ваши комнатные растения всегда будут пышными, здоровыми и радовать вас своим цветением!
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