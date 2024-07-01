Як виростити великий та солодкий перець у липні: поради городників

Хоча до середини літа на кущах перцю вже красуються маленькі плоди, розслаблятися городникам не варто. Саме зараз, у липні, закладається основа для майбутнього врожаю. Будь-яка помилка в догляді може призвести до зупинки формування плодів, дрібних та несмачних овочів. Про це пише Ukr.media.

Тож які ж потреби перцю в липні для отримання рясного та якісного врожаю?

Правильний полив:

Середина літа часто буває спекотною, тому важливо не допускати дефіциту вологи. У спекотну та суху погоду поливати перець рекомендується щодня. Найкраще використовувати для поливу теплу, відстояну воду. Лити воду слід під корінь, уникаючи попадання на листя та плоди.

Добрива:

У липні перцю корисно дати підживлення з незгорілих деревних залишків, а також калійні добрива. Це допоможе рослинам сформувати здорові та сильні плоди. Дотримуйтесь інструкції щодо дозування та способу внесення добрив.

Підв'язка:

Під вагою плодів гілки перцю можуть ламатися. Тому в липні рекомендується підв'язати кущі до опори. Це допоможе рослинам краще розвиватися та дати більший урожай.

Читайте також: Чотири "капризи" перцю: що не любить цей овоч

Мульчування:

Мульчування ґрунту навколо перцю допоможе зберегти вологу, запобігти росту бур'янів та регулювати температуру ґрунту. Для мульчування можна використовувати солому, скошену траву, перегній або інші органічні матеріали.

Захист від хвороб:

Наприкінці липня перець стає більш схильним до різних захворювань. Для профілактики рекомендується використовувати фунгіциди відповідно до інструкції. Також важливо дотримуватися правил сівозміни та регулярно оглядати рослини на наявність ознак хвороб.

Нагадаємо, чим підживлювати перець, щоб отримати щедрий та здоровий врожай.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!