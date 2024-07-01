Как вырастить большой и сладкий перец в июле: советы огородников

Хотя к середине лета на кустах перца уже красуются маленькие плоды, расслабляться огородникам не стоит. Именно сейчас в июле закладывается основа для будущего урожая. Любая ошибка в уходе может привести к остановке формирования плодов, мелких и невкусных овощей. Об этом пишет Ukr.media.

Так какие же потребности перца в июле для получения обильного и качественного урожая?

Правильный полив:

Средина лета часто бывает жаркой, поэтому важно не допускать дефицита влаги. В жаркую и сухую погоду поливать перец рекомендуется каждый день. Лучше всего использовать для полива теплую, отстоянную воду. Лить воду следует под корень, избегая попадания на листья и плоды.

Удобрения:

В июле перцу полезно дать подкормку из несгоревших древесных остатков, а также калийные удобрения. Это поможет растениям сформировать здоровые и сильные плоды. Следуйте инструкциям по дозировке и способу внесения удобрений.

Подвязка:

Под тяжестью плодов ветки перца могут ломаться. Поэтому в июле рекомендуется подвязать кусты к опоре. Это поможет растениям лучше развиваться и дать больший урожай.

Читайте также: Четыре "каприза" перца: что не любит этот овощ

Мульчирование:

Мульчирование почвы вокруг перца поможет сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и регулировать температуру почвы. Для мульчирования можно использовать солому, скошенную траву, перегной или другие органические материалы.

Защита от болезней:

В конце июля перец становится более подвержен разным заболеваниям. Для профилактики рекомендуется использовать фунгициды согласно инструкции. Также важно соблюдать правила севооборота и регулярно осматривать растения на наличие признаков болезней.

Напомним, чем подкармливать перец, чтобы получить обильный и здоровый урожай.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!