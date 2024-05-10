Як пришвидшити компостування на городі: городники поділились вражаючим лайфхаком

Хто б міг подумати, що шоколад, улюблені ласощі дітей та дорослих, може бути корисним не лише для нашого настрою, але й для здоров'я рослин?

Хоча це може здатися дивним, досвідчені городники радять використовувати шоколад як добриво для підживлення своїх зелених друзів. Про це пише ТСН.

Чому шоколад корисний для рослин?

Секрет криється у цукрі, який міститься в шоколаді. Цукор слугує їжею для мікроорганізмів, які живуть у компості. Ці мікроорганізми відповідають за розкладання органічних речовин, перетворюючи їх на поживні речовини, які легко засвоюються рослинами. Додавання шоколаду до компосту може значно пришвидшити цей процес, забезпечуючи ваші рослини необхідними мікроелементами.

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Як використовувати шоколад для підживлення рослин?

Існує кілька способів використовувати шоколад як добриво:

Шоколадний чай: Подрібніть залишки шоколаду та змішайте їх з водою, щоб отримати "шоколадний чай".

Поливайте цим чаєм грядки та клумби, щоб стимулювати активність мікробів у ґрунті.

Шоколадна мульча: Натріть стару плитку шоколаду на тертці та змішайте з іншими органічними добривами.

Цю суміш можна використовувати як мульчу, яка не лише підживить ваші рослини, але й допоможе зберегти вологу в ґрунті.

Компостування: Додайте невелику кількість подрібненого шоколаду до компостної купи.

Це допоможе пришвидшити процес компостування та збагатить компост поживними речовинами.

Важливо:

Не використовуйте надто багато шоколаду, car це може призвести до закислення ґрунту.

Використовуйте лише якісний шоколад, без штучних добавок та консервантів.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити добриво для рослин з піску.

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