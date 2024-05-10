Как ускорить компостирование на огороде: огородники поделились поразительным лайфхаком
Кто бы мог подумать, что шоколад, любимое лакомство детей и взрослых может быть полезным не только для нашего настроения, но и для здоровья растений?
Хотя это может показаться странным, опытные огородники советуют использовать шоколад в качестве удобрения для подпитки своих зеленых друзей. Об этом пишет ТСН.
Почему шоколад полезен для растений?
Секрет кроется в сахаре, содержащемся в шоколаде. Сахар служит пищей для микроорганизмов, обитающих в компосте. Эти микроорганизмы отвечают за разложение органических веществ, превращая их в питательные вещества, легко усваиваемые растениями. Добавление шоколада к компоста может значительно ускорить этот процесс, снабжая ваши растения необходимыми микроэлементами.
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Как использовать шоколад для подкормки растений?
Существует несколько способов использовать шоколад как удобрение:
- Шоколадный чай: Размельчите остатки шоколада и смешайте их с водой, чтобы получить "шоколадный чай".
Поливайте чаем грядки и клумбы, чтобы стимулировать активность микробов в почве.
- Шоколадная мульча: Натрите старую шоколадную плитку на терке и смешайте с другими органическими удобрениями.
Эту смесь можно использовать как мульчу, которая не только подпитает ваши растения, но и поможет сохранить влагу в почве.
- Компостирование: Добавьте небольшое количество измельченного шоколада в компостную кучу.
Это поможет ускорить процесс компостирования и обогатить компост питательными веществами.
Важно:
- Не используйте слишком много шоколада, car это может привести к закислению почвы.
- Используйте только качественный шоколад без искусственных добавок и консервантов.
Напомним, мы уже писали, как сделать удобрение для растений из песка.
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