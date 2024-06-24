Як покращити стосунки з батьками в старшому віці

Відносини між батьками та дорослими дітьми є важливими, проте складними. Зокрема, часто старі звички в спілкуванні та взаємодії заважають рідним людям налагоджувати та підтримувати стосунки.

Про це повідомили в Psyhology Today. Експерти розповіли, як легко дорослим дітям покращити стосунки з батьками.

Говоріть один з одним, як дорослі люди

Після багатьох років спілкування батьки та дорослі діти можуть випадково впадати у невідповідні для їхнього віку моделі комунікації. Дорослі діти часто можуть поводитися як малі, особливо під час конфліктів. Батьки, своєю чергою, можуть розмовляти зі своїми дітьми так, ніби вони ще малі. Якщо це трапляється, обидві сторони повинні почати спілкуватися більше як дорослі.

Візьміть на себе відповідальність за стосунки

І батьки, і дорослі діти несуть відповідальність за відносинами. Це включає ініціювання контакт, пошук компромісів, розмови, вирішення конфліктів. Якщо одна сторона просто чекає, поки інша витратить зусилля на побудову та підтримку відносин, це може призвести до образи та непорозуміння.

Вирішення конфлікту

Нездорові стилі конфліктів можуть формуватися ще в дитинстві і їх важко змінити. Мовчання, пасивна агресія, гучні сварки, ігнорування проблем і маніпуляції почуттями провини – це лише деякі з негативних моделей, які погано впливають на стосунки між дорослими дітьми та батьками.

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Кожна сторона повинна розглянути свою роль у конфліктах і почати вирішувати, як можна реагувати інакше. Зміни в цих конфліктних танцях можливі, але тільки якщо обидві сторони докладуть зусиль для пошуку нових способів взаємодії.

Поважайте кордони один одного

Межі існують в обох напрямках, і батьки та діти можуть відчувати образу, коли їхні кордони порушуються. Батьки повинні визначити, дорослі діти і який рівень підтримки вони готові надати. Дотримання цих меж з обох сторін допоможе покращити стосунки.

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