Как улучшить отношения с родителями в старшем возрасте

Отношения между родителями и взрослыми детьми важны, однако сложны. В частности, часто старые привычки в общении и взаимодействии мешают родным налаживать и поддерживать отношения.

Об этом сообщили в Psyhology Today. Эксперты рассказали, как легко взрослым детям улучшить отношения с родителями.

Говорите друг с другом, как взрослые люди

После многих лет общения родители и взрослые дети могут случайно впадать в несоответствующие их возрасту модели коммуникации. Взрослые дети часто могут вести себя как малыши, особенно во время конфликтов. Родители, в свою очередь, могут разговаривать со своими детьми так, словно они еще малы. Если это случается, обе стороны должны начать общаться больше, чем взрослые.

Возьмите на себя ответственность за отношения

И родители и взрослые дети несут ответственность за отношениями. Это включает инициирование контакта, поиск компромиссов, разговора, разрешение конфликтов. Если одна сторона просто ждет, пока другая потратит усилия на построение и поддержание отношений, это может привести к оскорблениям и недоразумениям.

Разрешение конфликта

Нездоровые стили конфликтов могут формироваться еще в детстве и их тяжело изменить. Молчание, пассивная агрессия, громкие ссоры, игнорирование проблем и манипуляции чувствами вины – лишь некоторые из негативных моделей, которые плохо влияют на отношения между взрослыми детьми и родителями.

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Каждая сторона должна рассмотреть свою роль в конфликтах и решать, как можно реагировать иначе. Изменения в этих конфликтных танцах возможны, но только если обе стороны приложат усилия для поиска новых способов взаимодействия.

Уважайте границы друг друга

Границы существуют в обоих направлениях, и родители и дети могут ощущать обиду, когда их границы нарушаются. Родители должны определить, взрослые дети и какой уровень поддержки они готовы предоставить. Соблюдение этих границ с обеих сторон поможет улучшить отношения.

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