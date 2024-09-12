Як доглядати шкіру на початку осені: поради

Найголовніше завдання вересня — зберегти гарну засмагу та відновити шкіру після тривалого та наполегливого впливу сонця.

Ось кілька дієвих порад, які точно допоможуть.

Порада №1: використовуйте доглядові продукти, які мають у складі наступні інгредієнти:

алое вера

бета-каротин

алантоїн

олію опунції

олію ши

олію арганового дерева

Навіщо? Щоб підживити висушений сонцем верхній шар епідермісу та якісно зволожити шкіру.

Порада №2: додайте в свою косметичку засоби з ретинолом.

Навіщо? Тому що ретинол здатен відновити щільність шкірного покриву та відполірувати верхній шар.

Порада №3: використовуйте скраби та робіть масаж сухою щіткою.

Навіщо? Під впливом сонця наша шкіра втрачає колаген, а відтак — грубшає. На ній з’являються мікрозморшки. А все тому що на поверхні шкіри накопичуються мертві клітини. Скраби допоможуть "відполірувати" тіло. А масаж сухою щіткою активізує кровообіг. В комплексі ці дії дадуть швидкий та привабливий результат.

Важливо! Не варто захоплюватись використанням скрабів. Ця процедура не має бути щоденною. Якщо сумніваєтесь, краще звернутись за порадою до професіонала. Наші косметологи завжди готові допомогти.