Как ухаживать за кожей в начале осени: советы
Самая главная задача сентября — сохранить хороший загар и восстановить кожу после длительного и упорного воздействия солнца.
Вот несколько действенных советов, которые точно помогут.
Совет №1: используйте уходовые продукты, которые содержат следующие ингредиенты:
- алоэ вера
- бета-каротин
- аллантоин
- масло опунции
- масло ши
- масло арганового дерева
Зачем? Чтобы подкормить высушенный солнцем верхний слой эпидермиса и качественно увлажнить кожу.
Совет №2: добавьте в свою косметичку средства с ретинолом.
Зачем? Так как ретинол способен восстановить плотность кожного покрова и отполировать верхний слой.
Совет №3: используйте скрабы и делайте массаж сухой щеткой.
Зачем? Под воздействием солнца наша кожа теряет коллаген, а затем грубеет. На ней появляются микроморщины. А все потому что на поверхности кожи скапливаются мертвые клетки. Скрабы помогут "отполировать" тело. А массаж сухой щеткой активизирует кровообращение. В комплексе эти действия дадут быстрый и привлекательный результат.
Важно! Не стоит увлекаться использованием скрабов. Эта процедура не должна быть ежедневной. Если сомневаетесь, лучше обратиться за советом к профессионалу. Наши косметологи всегда готовы помочь.