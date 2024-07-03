Як зробити фальшиві веснянки: впорається навіть новачок

Веснянки – це не лише естетичний тренд, але й спосіб підкреслити свою природну красу та додати образу свіжості. Не всім пощастило мати ці чарівні цятки від природи, але це не проблема! За допомогою простих порад та трохи практики ви зможете легко створити штучні веснянки, які виглядатимуть максимально натурально.

Візажистка Меліса Гуркман поділилася своїми секретами, як зробити фальшиві веснянки, що стануть симпатичним акцентом на вашому обличчі. Про це пише OBOZ.

Підготовка до створення веснянок:

Завершіть щоденний макіяж: Перш ніж розпочинати малювати веснянки, нанесіть тональний крем, консилер, пудру та інші косметичні засоби, які ви зазвичай використовуєте. Це допоможе їм краще лягти та не розмазатися. Підберіть відповідний інструмент: Для створення штучних веснянок можна використовувати олівець для брів, спеціальний продукт для веснянок або навіть рідку підводку.

Олівець для брів: Використовуйте олівець на 1-2 тони темніший за ваш колір шкіри. Це створить більш природний ефект.

Використовуйте олівець на 1-2 тони темніший за ваш колір шкіри. Це створить більш природний ефект. Спеціальний продукт для веснянок: Ці продукти зазвичай мають рідку або гелеву консистенцію та дають більш ніжний та стійкий результат.

Ці продукти зазвичай мають рідку або гелеву консистенцію та дають більш ніжний та стійкий результат. Рідка підводка: Підходить для створення чітких та виразних веснянок.

Техніка нанесення веснянок:

Створіть "хаос": Не намагайтеся малювати веснянки симетрично. Розташовуйте їх на вилицях, носі, лобі та інших ділянках, куди природним чином потрапляє сонце. Працюйте швидко: Наносьте 2-3 цятки за раз, щоб вони не розтікалися. Розтушуйте: Для більш м'якого ефекту злегка розтушуйте веснянки пензликом для макіяжу.

Пам'ятайте: головне – це натуральність. Не бійтеся експериментувати та створювати власний унікальний образ!

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!