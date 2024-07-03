Как сделать фальшивые веснушки: справится даже новичок

Веснушки – это не только эстетический тренд, но и способ подчеркнуть свою природную красоту и придать образу свежести. Не всем удалось иметь эти волшебные точки от природы, но это не проблема! С помощью простых советов и немного практики вы сможете легко создать искусственные веснушки, которые будут выглядеть максимально натурально.

Визажистка Мелисса Гуркман поделилась своими секретами, как сделать фальшивые веснушки, которые станут симпатичным акцентом на вашем лице. Об этом пишет OBOZ.

Подготовка к созданию веснушек:

Завершите ежедневный макияж: Прежде чем начинать рисовать веснушки, нанесите тональный крем, консилер, пудру и другие косметические средства, которые вы обычно используете. Это поможет им лучше лечь и не размазаться. Подберите подходящий инструмент: Для создания искусственных веснушек можно использовать карандаш для бровей, специальный продукт для веснушек или даже жидкую подводку.

Карандаш для бровей: Используйте карандаш на 1-2 тона темнее цвета кожи. Это создаст более естественный эффект.

Используйте карандаш на 1-2 тона темнее цвета кожи. Это создаст более естественный эффект. Специальный продукт для веснушек: Эти продукты обычно имеют жидкую или гелевую консистенцию и дают более нежный и устойчивый результат.

Эти продукты обычно имеют жидкую или гелевую консистенцию и дают более нежный и устойчивый результат. Жидкая подводка: Подходит для создания четких и выразительных веснушек.

Техника нанесения веснушек:

Создайте "хаос": Не пытайтесь рисовать веснушки симметрично. Располагайте их на скулах, носу, лбу и других участках, куда естественным образом попадает солнце. Работайте быстро: Наносите 2-3 пятнышка за раз, чтобы они не растекались. Растушуйте: Для более мягкого эффекта слегка растушуйте веснушки кисточкой для макияжа.

Помните: главное – это натуральность. Не бойтесь экспериментировать и создавать свой уникальный образ!

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!