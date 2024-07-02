Як самостійно зробити професійний контуринг обличчя

Мрієте про макіяж, який підкреслить ваші природні риси та візуально омолодить обличчя? Не витрачайте години перед дзеркалом! Вам знадобиться лише три засоби: консилер, рум'яна та хайлайтер, а також трохи знань про "метод трикутника". Про це пише Glam.

Суть методу:

Контур: Нанесіть консилер під вилицю, щоб візуально підкреслити її лінію. Рум'яна: Замість того, щоб наносити рум'яна паралельно контуру, проведіть ними уявну сторону трикутника, піднявши лінію до скроні. Хайлайтер: Розподіліть хайлайтер так, щоб заповнити трикутник, створений контуром та рум'янами.

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Важливі нюанси:

Не бійтеся експериментувати! Навіть якщо не вдасться створити ідеальну форму, не засмучуйтеся. Макіяж - це про самовираження!

Розташування хайлайтера між рум'янами та контуром, на думку візажиста Еріки Тейлор, має унікальну перевагу: воно підкреслює об'єм та свіжість обличчя.

Не обов'язково наносити консилер та рум'яна чіткими лініями. Можна використовувати техніку розтушовування, щоб створити більш плавний перехід між кольорами.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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