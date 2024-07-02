Как самостоятельно сделать профессиональный контуринг лица

Мечтаете о макияже, который подчеркнет ваши природные черты и визуально омолодит лицо? Не тратьте часы перед зеркалом! Вам понадобится только три средства: консиллер, румяна и хайлайтер, а также немного знаний о методе треугольника. Об этом пишет Glam.

Сущность метода:

Контур: Нанесите консилер под скулу, чтобы визуально подчеркнуть ее линию. Румяна: Вместо того, чтобы наносить румяна параллельно контуру, проведите ими воображаемую сторону треугольника, подняв линию к виску. Хайлайтер: Распределите хайлайтер так, чтобы заполнить треугольник, созданный контуром и румянами.

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Важные нюансы:

Не бойтесь экспериментировать! Даже если не удастся создать идеальную форму, не расстраивайтесь. Макияж – это о самовыражении!

Расположение хайлайтера между румянами и контуром, по мнению визажиста Эрики Тейлор, имеет уникальное преимущество: подчеркивает объем и свежесть лица.

Не обязательно наносить консилер и румяна четкими линиями. Можно использовать технику растушевки для создания более плавного перехода между цветами.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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