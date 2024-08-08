БлогРецепти
Як приготувати смачні ніжки барбекю: секрет успіху
За цим рецептом курятина легко готується вдома. Секрет успіху — смачний соус барбекю, що надає кисло-солодкого смаку.
Інгредієнти:
Курячі ніжки — 5 шт.;
Бекон — 5 смужок;
Сіль, перець, солодка паприка — на смак;
Олія — 20 г;
Соус BBQ — 150 г;
Вершкове масло — 50 г;
Цукор коричневий — 50 г;
Мед — 2 ст. л.;
Соус шрірача або будь-який гострий — 15 г.
Приготування:
1. Зачистити кістку, верхню частину обмотати фольгою.
2. Замаринувати сіллю, перцем та паприкою в олії.
3. Обмотати ніжку беконом, присипати паприкою та запікати 25 хвилин при 180°.