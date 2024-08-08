Як приготувати смачні ніжки барбекю: секрет успіху

За цим рецептом курятина легко готується вдома. Секрет успіху — смачний соус барбекю, що надає кисло-солодкого смаку.

Інгредієнти:

Курячі ніжки — 5 шт.;

Бекон — 5 смужок;

Сіль, перець, солодка паприка — на смак;

Олія — 20 г;

Соус BBQ — 150 г;

Вершкове масло — 50 г;

Цукор коричневий — 50 г;

Мед — 2 ст. л.;

Соус шрірача або будь-який гострий — 15 г.

Приготування:

1. Зачистити кістку, верхню частину обмотати фольгою.

2. Замаринувати сіллю, перцем та паприкою в олії.

3. Обмотати ніжку беконом, присипати паприкою та запікати 25 хвилин при 180°.