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Как приготовить вкусные ножки барбекю: секрет успеха
По этому рецепту курятина легко готовится дома. Секрет успеха – вкусный соус барбекю, придающий кисло-сладкий вкус.
Ингредиенты:
Куриные ножки – 5 шт.;
Бекон – 5 полосок;
Соль, перец, сладкая паприка – по вкусу;
Масло - 20 г;
Соус BBQ - 150 г;
Сливочное масло – 50 г;
Сахар коричневый – 50 г;
Мед – 2 ст. л.;
Соус шрирача или любой острый – 15 г.
Приготовление:
1. Зачистить кость, верхнюю часть обмотать фольгой.
2. Замариновать солью, перцем и паприкой в растительном масле.
3. Обмотать ножку беконом, присыпать паприкой и запекать 25 минут при 180°.