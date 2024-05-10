Як приготувати ароматні овочі на грилі: відкриваю секрет

Пропоную зібрати в травні мої улюблені рецепти приготування овочів, м‘яса та риби на грилі. Організовую місяць барбекю, де на вас чекають рецепти універсальних маринадів на основі натуральних ароматних олій із травами.

Готуйте із задоволенням.

Овочі на грилі:

баклажан

кабачок

помідори

болгарський перець

цибуля

печериці

кукурудза

ароматна олія з травами базилік, орегано, розмарин

сіль

часник

Миємо, очищуємо овочі. Нарізаємо на шматочки.

Кабачок та баклажан на кола або смужки завтовшки 2 см.

Помідори та гриби можна запікати цілими.

Болгарський перець сорту "капі" краще запікати цілим.

Кукурудзу відварити та нарізати завтовшки 4-5 см.

Цибулю краще вибрати дрібну та розрізати навпіл або на 4 частини.

Рецепт маринаду:

Змішати ароматну олію з вичавленим часником.

Промазати олією овочі й залишити на 15 хвилин.

Посолити краще перед приготуванням або навіть після.