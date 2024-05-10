Как приготовить ароматные овощи на гриле: открываю секрет

Предлагаю собрать в мае мои любимые рецепты приготовления овощей, мяса и рыбы на гриле. Организую месяц барбекю, где вас ждут рецепты универсальных маринадов на основе натуральных ароматных масел с травами.

Готовьте с удовольствием.

Овощи на гриле:

баклажан

кабачок

помидоры

болгарский перец

лук

шампиньоны

кукуруза

ароматное масло с травами базилик, орегано, розмарин

соль

чеснок

Моем, очищаем овощи. Нарезаем на кусочки.

Кабачок и баклажан на круги или полоски толщиной 2 см.

Помидоры и грибы можно запекать целиком.

Болгарский перец сорта "капи" лучше запекать целиком.

Кукурузу отварить и порезать шириной 4-5 см.

Лук лучше выбрать мелкий и разрезать пополам или на 4 части.

Рецепт маринада:

Смешать ароматное масло с выжатым чесноком.

Промазать растительным маслом овощи и оставить на 15 минут.

Посолите лучше перед приготовлением или даже после.