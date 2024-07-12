Як після прання отримати ідеально чисті та м'які рушники: уникайте цих помилок

Багато людей ненароком припускаються помилок при пранні рушників, що призводить до втрати м'якості. UAportal підготував поради, які допоможуть уникнути цих поширених помилок та зберегти свіжість рушників.

Перевантаження пральної машини

Багато хто припускається помилки, завантажуючи в пральну машину занадто багато рушників за один раз. Це призводить до неефективної очистки і може призвести до того, що рушники вийдуть цвілими і все ще брудними.

Використання великої кількості засобу

Надлишок миючого засобу може залишити на рушниках осад, що зробить їх жорсткими та колючими. Найкраще використовувати рекомендовану кількість прального засобу і не додавати зайвого, особливо при невеликому пранні.

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Ігнорування етикеток

Багато людей стирають рушники за неправильної температури або використовують агресивні відбілювачі, коли це не рекомендовано. Важливо дотримуватись правил експлуатації, щоб зберегти якість та м'якість рушників.

Кондиціонер

Деякі люди не використовують кондиціонер для білизни під час прання рушників, що призводить до грубості та жорсткості тканини. Ополіскувач допомагає зберегти пухнастість і ніжність тканини, тому важливо включати його в процедуру прання.

Неправильне сушіння

Занадто довге сушіння рушників на високих температурах може призвести до пошкодження волокон і зниження поглинання рушників. Найкраще сушити на повітрі або використовувати низьку температуру в сушарці, щоб зберегти якість рушників.

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