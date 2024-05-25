Як відмити руки від шовковиці: дієвий лайфхак з лимоном

Сезон шовковиці в Україні ось-ось розпочнеться, а це значить, що на нас чекає не лише насолода від солодких ягід, але й можливість зіткнутися з незручними плямами на руках. Не хвилюйтеся, адже існує декілька простих та дієвих методів, які допоможуть вам швидко та без проблем позбутися цих забруднень. Про це пише канал Max and M.

Лимон:

Розріжте лимон навпіл і протріть ним брудні руки.

Ретельно вимийте руки з милом.

Якщо плями не зникли з першого разу, повторіть процедуру.

Незрілі ягоди шовковиці:

Цей метод може здатися незвичайним, але його дієвість вас вразить.

Візьміть декілька незрілих ягід шовковиці і ретельно розітріть їх у долонях протягом декількох хвилин.

Змийте руки з милом.

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Розчин лимонної кислоти:

Приготуйте розчин з 1,5 л теплої води та одного пакетика лимонної кислоти.

Занурте руки в розчин на 10 хвилин.

Ретельно вимийте руки з милом.

Оцет:

Змочіть ватний диск 9%-ним оцтом і протріть ним брудні руки.

Вимийте руки з милом.

Нагадаємо, ми вже писали, чим мити руки після буряка та моркви.

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