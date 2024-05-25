Как отмыть руки от шелковицы: действенный лайфхак с лимоном
Сезон шелковицы в Украине вот-вот начнется, а это значит, что нас ждет не только наслаждение сладкими ягодами, но и возможность столкнуться с неудобными пятнами на руках. Не беспокойтесь, ведь существует несколько простых и действенных методов, которые помогут вам быстро и без проблем избавиться от этих загрязнений. Об этом пишет канал Max and M.
Лимон:
- Разрежьте лимон пополам и протрите им грязные руки.
- Тщательно вымойте руки с мылом.
- Если пятна не исчезли с первого раза, повторите процедуру.
Незрелые ягоды шелковицы:
- Этот метод может показаться необычным, но его действенность вас поразит.
- Возьмите несколько незрелых ягод шелковицы и тщательно разотрите их в ладонях в течение нескольких минут.
- Смойте руки с мылом.
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Раствор лимонной кислоты:
- Приготовьте раствор из 1,5 л теплой воды и одного пакетика лимонной кислоты.
- Погрузите руки в раствор на 10 минут.
- Тщательно вымойте руки с мылом.
Уксус:
- Смочите ватный диск 9%-ным уксусом и протрите им грязные руки.
- Вымойте руки с мылом.
Напомним, мы уже писали, чем мыть руки после свеклы и моркови.
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