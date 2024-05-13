Як визначити ідеальну форму брів для обличчя: корисні поради від візажистів

Форма брів - це не лише про красу та макіяж. Вона підкреслює риси обличчя, надає йому виразності та робить образ гармонійним. Правильно підібрана форма брів підкреслює красу обличчя. Про це пише Обозреватель.

Як же правильно сформувати брови?

Ось кілька порад від професійних візажистів та бровістів:

Визначте ключові точки:

Початок брови: Прикладіть олівець до крила носа, проведіть його через внутрішній куточок ока. Там, де він перетне брову, має розпочинатися ріст волосків.

Прикладіть олівець до крила носа, проведіть його через внутрішній куточок ока. Там, де він перетне брову, має розпочинатися ріст волосків. Найвища точка брови: Перемістіть олівець так, щоб він проходив через центр зіниці. Це найвища точка вашої брови.

Перемістіть олівець так, щоб він проходив через центр зіниці. Це найвища точка вашої брови. Кінець брови: Проведіть олівець від крила носа через зовнішній куточок ока. Ця точка позначає місце, де має закінчуватися хвостик брови.

Підберіть форму брів з урахуванням форми обличчя:

Кругле обличчя: Вам підійдуть високі вигнуті брови, які візуально звузять та видовжать обличчя.

Вам підійдуть високі вигнуті брови, які візуально звузять та видовжать обличчя. Витягнуте обличчя: Обирайте низькі брови прямої або злегка вигнутої форми, щоб додати обличчю ширини.

Обирайте низькі брови прямої або злегка вигнутої форми, щоб додати обличчю ширини. Квадратне обличчя: Зм'якшіть риси обличчя за допомогою брів з плавним вигином, уникайте гострих та різких ліній.

Зм'якшіть риси обличчя за допомогою брів з плавним вигином, уникайте гострих та різких ліній. Прямокутне обличчя: М'які та злегка вигнуті брови допоможуть збалансувати видовжену форму обличчя.

Трикутне обличчя: Вам йдуть об'ємні та широкі брови з чітко вираженим вигином та широким кінчиком, спрямованим донизу.

Вам йдуть об'ємні та широкі брови з чітко вираженим вигином та широким кінчиком, спрямованим донизу. Обличчя сердечком: Підкресліть свої риси широкими та пишними бровами з м'яким закругленим вигином.

Підкресліть свої риси широкими та пишними бровами з м'яким закругленим вигином. Ромбоподібне обличчя: Обирайте брови з закругленим вигином, уникайте чітких та графічних ліній, надайте їм максимально природного вигляду.

Обирайте брови з закругленим вигином, уникайте чітких та графічних ліній, надайте їм максимально природного вигляду. Овальне обличчя: Вам пощастило, адже до овальної форми обличчя підходять брови будь-якої форми. Обирайте природну форму з м'яким, але вираженим вигином.

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Не забудьте про корекцію:

Вищипуйте зайві волоски **за допомогою пінцета, рухаючись у напрямку росту волосків.

Підстригайте брови спеціальними ножицями, щоб надати їм акуратну форму.

Використовуйте косметичні засоби для брів (олівець, тіні, туш) для підкреслення форми та кольору.

Пам'ятайте: ідеальні брови - це ті, які гармоніюють з вашими рисами обличчя та підкреслюють вашу красу. Не бійтеся експериментувати, адже за допомогою правильної форми брів ви можете кардинально змінити свій образ!

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за бровами та покращити їхній стан.

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