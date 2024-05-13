Как определить идеальную форму бровей для лица: полезные советы от визажистов
Форма бровей – это не только о красоте и макияже. Она подчеркивает черты лица, придает ему выразительность и делает образ гармоничным. Правильно подобранная форма бровей подчеркивает красоту лица. Об этом пишет Обозреватель.
Как же правильно сформировать брови?
Вот несколько советов от профессиональных визажистов и бровистов:
Определите ключевые точки:
- Начало брови: Приложите карандаш к крылу носа и проведите его через внутренний уголок глаза. Там, где он пересечет бровь, должен начинаться рост волосков.
- Высокая точка брови: Переместите карандаш так, чтобы он проходил через центр зрачка. Это самая высокая точка вашей брови.
- Конец брови: Проведите карандаш от крыла носа через наружный угол глаза. Эта точка обозначает место, где должен оканчиваться хвостик брови.
Подберите форму бровей с учетом формы лица:
- Круглое лицо: Вам подойдут высокие изогнутые брови, которые визуально сузят и удлинят лицо.
- Вытянутое лицо: Выберите низкие брови прямой или слегка изогнутой формы, чтобы придать лицу ширины.
- Квадратное лицо: Смягчите черты лица с помощью бровей с плавным изгибом, избегайте острых и резких линий.
- Прямоугольное лицо Мягкие и слегка изогнутые брови помогут сбалансировать удлиненную форму лица.
- Треугольное лицо: Вам идут объемные и широкие брови с четко выраженным изгибом и широким кончиком, направленным вниз.
- Подчеркните свои черты широкими и пышными бровями с мягким закругленным изгибом.
- Ромбовидное лицо: Выбирайте брови с закругленным изгибом, избегайте четких и графических линий, придайте им максимально естественный вид.
- Овальное лицо: Вам повезло, ведь к овальной форме лица подходят брови любой формы. Выбирайте естественную форму с мягким, но выраженным изгибом.
Как правильно снимать макияж: одно простое правило
Не забудьте о коррекции:
- Выщипывайте лишние волоски с помощью пинцета, двигаясь в направлении роста волосков.
- Подстригайте брови специальными ножницами, чтобы придать им аккуратную форму.
- Используйте косметические средства для бровей (карандаш, тени, тушь) для подчеркивания формы и цвета.
Помните: идеальные брови – это те, которые гармонируют с вашими чертами лица и подчеркивают вашу красоту. Не бойтесь экспериментировать, ведь с помощью правильной формы бровей вы можете кардинально изменить свой образ!
Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за бровями и улучшить их состояние.
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