Як очистити руки після грибного полювання: ефективні поради

Для деяких людей радість полювання на гриби в лісі супроводжується проблемою очищення рук, забруднених їхніми знахідками. Однак існує кілька простих та ефективних способів видалення бруду з рук. UAportal розповідає детальніше про це.

Листя помідорів

Досвідчені грибники стверджують, що традиційного миття рук з милом часто недостатньо. Замість цього вони рекомендують використовувати листя томатів для ефективного результату. Натираючи руки листям томатів, доки вони не пустять сік, ви зможете ефективно видалити плями від грибів.

Лимонна кислота або оцет

Кислий розчин може творити чудеса, коли справа доходить до очищення рук, забруднених грибами. Якщо у вас під рукою є лимонна кислота, розчиніть чайну ложку в теплій воді і замочіть руки в розчині на кілька хвилин. Або ж змішайте пів склянки оцту з одним літром води і потримайте руки в цій суміші щонайменше п'ять хвилин.

Читайте також: Орхідеї розквітнуть, як божевільні, якщо підгодувати їх цим продуктом: мова не про бананову шкірку

Харчова сода

Свіжі плями від грибів можна ефективно вивести за допомогою харчової соди. Зробіть пасту, змішавши соду з водою, і нанесіть її на руки приблизно на 10 хвилин. Щоб підсилити бажаний ефект, додайте до суміші трохи лимонного соку.

Рослинна олія

Грибники часто радять наносити рослинну олію на руки за пів години до збирання грибів. Цей трюк не тільки допомагає видалити подальші плями, але також може запобігти потраплянню бруду під нігті.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вертикальні клумби у себе вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!