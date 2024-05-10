Як очистити металеву огорожу від застарілої фарби: лайфхак з ланцюгом

Напередодні Провідної неділі багато українців поспішають прибрати на могилах своїх близьких. Одним з важливих завдань є оновлення металевої огорожі, яка з часом втрачає свій вигляд через стару фарбу.

Існує цікавий лайфхак, який допоможе вам швидко та легко очистити огорожу від застарілої фарби за допомогою звичайного ланцюга. Про це пише ТСН.

Що вам знадобиться:

Ланцюг з міцними ланками

Суха ганчірка або пензль

Читайте також: Як відмити фарбу з плитки на підлозі після ремонту

Інструкція:

Візьміть з собою на кладовище ланцюг з міцними ланками. Переконайтеся, що він достатньо міцний, щоб витримати роботу. Оберніть ланцюг навколо огорожі, яку потрібно очистити від фарби. Ланцюг повинен щільно прилягати до поверхні металу. Тримаючи кінці ланцюга, тягніть їх по черзі на себе. Завдяки тертю ланок об метал фарба буде очищатися. Повторюйте цей процес вздовж всієї огорожі, поки фарба не буде видалена повністю. За потреби напрямок руху ланцюга можна змінювати. Коли ви закінчите видаляти стару фарбу, протріть металеву огорожу сухою ганчіркою або пензлем, щоб видалити всі залишки фарби.

Важливо:

Будьте обережні при роботі з ланцюгом, щоб не поранитися.

Не використовуйте цей метод для очищення огорожі з кованими елементами, адже ланцюг може пошкодити візерунок.

Альтернативні методи:

Деякі люди вважають, що замість ланцюга можна використовувати наждачний папір або щітку для роботи з металом. Ці методи також підійдуть для очищення огорожі, але можуть потребувати більше зусиль та часу.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко видалити стару фарбу з дерев‘яних речей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!