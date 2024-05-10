Как очистить металлическое ограждение от устаревшей краски: лайфхак с цепью
В преддверии Ведущего воскресенья многие украинцы спешат убрать на могилах своих близких. Одной из важных задач является обновление металлического забора, которое со временем теряет свой вид из-за старой краски.
Существует интересный лайфхак, который поможет вам быстро и легко очистить изгородь от устаревшей краски с помощью обычной цепи. Об этом пишет ТСН.
Что вам понадобится:
- Цепь с крепкими звеньями
- Сухая тряпка или кисть
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Инструкция:
- Возьмите с собой на кладбище цепь с крепкими звеньями. Убедитесь, что он достаточно крепкий, чтобы выдержать работу.
- Оберните цепь вокруг ограждения, которое нужно очистить от краски. Цепь должна плотно прилегать к поверхности металла.
- Держа концы цепи, тяните их поочередно на себя. Благодаря трению звеньев о металл краска будет очищаться.
- Повторяйте этот процесс вдоль всего забора, пока краска не будет удалена полностью. При необходимости направление движения цепи можно изменять.
- Когда вы закончите удалять старую краску, протрите металлическое ограждение сухой тряпкой или кистью, чтобы удалить все остатки краски.
Важно:
- Будьте осторожны при работе с цепью, чтобы не пораниться.
- Не используйте этот метод для очистки изгороди с коваными элементами, ведь цепь может повредить узор.
Альтернативные методы:
Некоторые люди считают, что вместо цепи можно использовать наждачную бумагу или щетку для работы с металлом. Эти методы также подойдут для очистки забора, но могут потребовать больше усилий и времени.
Напомним, мы уже писали, как быстро удалить старую краску из деревянных вещей.
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