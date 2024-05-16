Як очистити брудну шкіряну куртку: лайфхаки від господинь

Шкіряна куртка - це не просто одяг, це інвестиція, яка має прослужити вам довгі роки. Щоб зберегти її красу та практичність, важливо правильно доглядати за нею.

Сьогодні ми поділимося з вами декількома простими та ефективними способами, як почистити шкіряну куртку вдома, не вдаючись до хімчистки. Про це пише Moyo.

Перед чищенням:

Визначте тип шкіри:

Гладка шкіра (наппа, лакова)

Нубук

Замша

Різні типи шкіри потребують різних методів чищення.

Протестуйте засіб для чищення:

Нанесіть засіб на непомітну ділянку шкіри з внутрішньої сторони куртки.

Переконайтеся, що він не знебарвлює і не пошкоджує шкіру.

Способи чищення:

Мильний розчин:

Змішайте теплу воду з м'яким милом (нейтральне рідке мило, мило для шкіри) у співвідношенні 1:1. Намочіть м'яку губку в розчині, відіжміть її, щоб вона була вологою, а не мокрою. Протріть усю поверхню куртки круговими рухами. Видаліть залишки розчину чистою вологою губкою. Протріть куртку сухою м'якою тканиною.

Видалення плям:

Жирні плями:

Присипте пляму тальком або крохмалем. Залиште на кілька годин, щоб порошок увібрав жир. Зчистіть порошок м'якою щіткою. За необхідності повторіть. Протріть пляму мильним розчином.

Плями від води:

Промокніть пляму чистою сухою тканиною, але в жодному разі не тріть. Протріть пляму ватним диском, змоченим в оцті (1 частина оцту на 2 частини води). Протріть куртку сухою м'якою тканиною.

Читайте також: Як почистити шкіряне взуття, щоб воно виглядало як нове

Догляд за різними типами шкіри:

Для гладкої шкіри:

Використовуйте спеціальні засоби для чищення шкіри. Нанесіть засіб на м'яку губку і протріть куртку круговими рухами. Відполіруйте куртку м'якою тканиною.

Для нубуку та замші:

Використовуйте спеціальні щітки для нубуку та замші. Протріть куртку сухою щіткою, щоб видалити пил і бруд. У разі сильніших забруднень, використовуйте вологу щітку, змочену в мильному розчині. Підсушіть куртку на повітрі. За необхідності, обробіть куртку водовідштовхувальним спреєм для нубуку та замші.

Рекомендації:

Регулярно чистіть куртку - це допоможе запобігти появі стійких забруднень.

Використовуйте тільки спеціальні засоби для чищення шкіри.

Не сушіть куртку на батареї або під прямими сонячними променями.

Зберігайте куртку в захисному чохлі.

Чим натерти шкіряну куртку в домашніх умовах?

Вазелін: чудово підходить для гладкої шкіри. Нанесіть невелику кількість вазеліну на м'яку тканину і рівномірно втирайте в куртку. Залиште на 10-15 хвилин, потім відполіруйте сухою тканиною.

чудово підходить для гладкої шкіри. Нанесіть невелику кількість вазеліну на м'яку тканину і рівномірно втирайте в куртку. Залиште на 10-15 хвилин, потім відполіруйте сухою тканиною. Касторове масло: універсальний засіб для різних типів шкіри. Нагрійте рицинову олію на водяній бані до теплого стану. Нанесіть олію на м'яку тканину і рівномірно втирайте в куртку. Залиште на 30 хвилин, потім відполіруйте сухою тканиною.

універсальний засіб для різних типів шкіри. Нагрійте рицинову олію на водяній бані до теплого стану. Нанесіть олію на м'яку тканину і рівномірно втирайте в куртку. Залиште на 30 хвилин, потім відполіруйте сухою тканиною. Свинячий жир: добре пом'якшує шкіру. Розтопіть свинячий жир на водяній бані. Нанесіть жир на м'яку тканину і рівномірно втирайте в куртку.

Нагадаємо, ми вже писали як відрізнити натуральну шкіру від замінника.