Як очистити брудну шкіряну куртку: лайфхаки від господинь
Шкіряна куртка - це не просто одяг, це інвестиція, яка має прослужити вам довгі роки. Щоб зберегти її красу та практичність, важливо правильно доглядати за нею.
Сьогодні ми поділимося з вами декількома простими та ефективними способами, як почистити шкіряну куртку вдома, не вдаючись до хімчистки. Про це пише Moyo.
Перед чищенням:
Визначте тип шкіри:
- Гладка шкіра (наппа, лакова)
- Нубук
- Замша
Різні типи шкіри потребують різних методів чищення.
Протестуйте засіб для чищення:
- Нанесіть засіб на непомітну ділянку шкіри з внутрішньої сторони куртки.
- Переконайтеся, що він не знебарвлює і не пошкоджує шкіру.
Способи чищення:
- Мильний розчин:
Змішайте теплу воду з м'яким милом (нейтральне рідке мило, мило для шкіри) у співвідношенні 1:1. Намочіть м'яку губку в розчині, відіжміть її, щоб вона була вологою, а не мокрою. Протріть усю поверхню куртки круговими рухами. Видаліть залишки розчину чистою вологою губкою. Протріть куртку сухою м'якою тканиною.
Видалення плям:
Жирні плями:
Присипте пляму тальком або крохмалем. Залиште на кілька годин, щоб порошок увібрав жир. Зчистіть порошок м'якою щіткою. За необхідності повторіть. Протріть пляму мильним розчином.
- Плями від води:
Промокніть пляму чистою сухою тканиною, але в жодному разі не тріть. Протріть пляму ватним диском, змоченим в оцті (1 частина оцту на 2 частини води). Протріть куртку сухою м'якою тканиною.
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Догляд за різними типами шкіри:
- Для гладкої шкіри:
Використовуйте спеціальні засоби для чищення шкіри. Нанесіть засіб на м'яку губку і протріть куртку круговими рухами. Відполіруйте куртку м'якою тканиною.
- Для нубуку та замші:
Використовуйте спеціальні щітки для нубуку та замші. Протріть куртку сухою щіткою, щоб видалити пил і бруд. У разі сильніших забруднень, використовуйте вологу щітку, змочену в мильному розчині. Підсушіть куртку на повітрі. За необхідності, обробіть куртку водовідштовхувальним спреєм для нубуку та замші.
Рекомендації:
- Регулярно чистіть куртку - це допоможе запобігти появі стійких забруднень.
- Використовуйте тільки спеціальні засоби для чищення шкіри.
- Не сушіть куртку на батареї або під прямими сонячними променями.
- Зберігайте куртку в захисному чохлі.
Чим натерти шкіряну куртку в домашніх умовах?
- Вазелін: чудово підходить для гладкої шкіри. Нанесіть невелику кількість вазеліну на м'яку тканину і рівномірно втирайте в куртку. Залиште на 10-15 хвилин, потім відполіруйте сухою тканиною.
- Касторове масло: універсальний засіб для різних типів шкіри. Нагрійте рицинову олію на водяній бані до теплого стану. Нанесіть олію на м'яку тканину і рівномірно втирайте в куртку. Залиште на 30 хвилин, потім відполіруйте сухою тканиною.
- Свинячий жир: добре пом'якшує шкіру. Розтопіть свинячий жир на водяній бані. Нанесіть жир на м'яку тканину і рівномірно втирайте в куртку.
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