Как очистить грязную кожаную куртку: лайфхаки от хозяек

Кожаная куртка – это не просто одежда, это инвестиция, которая должна прослужить вам долгие годы. Чтобы сохранить ее красоту и практичность, важно правильно ухаживать за ней.

Сегодня мы поделимся с вами несколькими простыми и эффективными способами, как почистить кожаную куртку дома, не прибегая к химчистке. Об этом пишет Moyo.

Перед чисткой:

Определите тип кожи:

Гладкая кожа (наппа, лаковая)

Нубук

Замша

Различные типы кожи нуждаются в различных методах чистки.

Протестируйте чистящее средство:

Нанесите на незаметный участок кожи с внутренней стороны куртки.

Убедитесь, что она не обесцвечивает и не повреждает кожу.

Способы чистки:

Мыльный раствор:

Смешайте тёплую воду с мягким мылом (нейтральное жидкое мыло, мыло для кожи) в соотношении 1:1. Намочите мягкую губку в растворе, отожмите ее, чтобы она была влажной, а не мокрой. Протрите всю поверхность куртки круговыми движениями. Удалите остатки раствора чистой влажной губкой. Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Удаление пятен:

Жирные пятна:

Присыпьте пятно тальком или крахмалом. Оставьте на несколько часов, чтобы порошок впитал жир. Очистите порошок мягкой щеткой. При необходимости повторите. Протрите пятно мыльным раствором.

Пятна от воды:

Промокните пятно чистой сухой тканью, но ни в коем случае не трите. Протрите пятно ватным диском, смоченным в уксусе (1 часть уксуса на 2 части воды). Протрите куртку сухой мягкой тканью.

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Уход за разными типами кожи:

Для гладкой кожи:

Используйте специальные чистящие средства кожи. Нанесите средство на мягкую губку и протрите куртку круговыми движениями. Отполируйте куртку мягкой тканью.

Для нубука и замши:

Используйте специальные щетки для замши и нубука. Протрите куртку сухой щеткой, чтобы удалить пыль и грязь. При более сильных загрязнениях используйте влажную щетку, смоченную в мыльном растворе. Подсушите куртку на воздухе. При необходимости обработайте куртку водоотталкивающим спреем для нубука и замши.

Рекомендации:

Регулярно чистите куртку – это поможет предотвратить появление стойких загрязнений.

Используйте только специальные чистящие средства кожи.

Не сушите куртку на батарее или под прямыми солнечными лучами.

Храните куртку в защитном чехле.

Чем натереть кожаную куртку в домашних условиях?

Вазелин: отлично подходит для гладкой кожи. Нанесите небольшое количество вазелина на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку. Оставьте на 10-15 минут, затем отполируйте сухой тканью.

отлично подходит для гладкой кожи. Нанесите небольшое количество вазелина на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку. Оставьте на 10-15 минут, затем отполируйте сухой тканью. Касторовое масло: универсальное средство для разных типов кожи. Нагрейте касторовое масло на водяной бане до теплого состояния. Нанесите масло на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку. Оставьте на 30 минут, затем отполируйте сухой тканью.

универсальное средство для разных типов кожи. Нагрейте касторовое масло на водяной бане до теплого состояния. Нанесите масло на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку. Оставьте на 30 минут, затем отполируйте сухой тканью. Свиной жир: хорошо смягчает кожу. Растопите свиной жир на водяной бане. Нанесите жир на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.

Напомним, мы уже писали , как отличить натуральную кожу от заменителя.