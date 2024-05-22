Як назавжди позбутись землерийок на городі: гуманні методи

Справжні городники знають, як складно боротися з різними шкідниками, які завдають шкоди врожаю. Одними з таких шкідників є землерийки. Хоча на перший погляд вони здаються невинними, ці тварини можуть завдати значної шкоди городу, риючи довгі тунелі та нори, що пошкоджує коріння рослин і може призвести до загибелі врожаю. Про це пише Новини.Live.

Як позбутися землерийок гуманно?

Існує багато методів боротьби з землерийками, але не всі вони гуманні. Ось кілька способів позбутися цих шкідників без шкоди для тварин:

Використання запахів:

Запахи хижаків: Землерийки мають чутливий нюх і бояться запахів хижаків. Можна використовувати котячі або собачі екскременти, які можна розмістити біля входів у нори та тунелі.

Землерийки мають чутливий нюх і бояться запахів хижаків. Можна використовувати котячі або собачі екскременти, які можна розмістити біля входів у нори та тунелі. Неприємні запахи: Землерийки не люблять різких запахів. Можна використовувати рибу, що розклалася, гнилі яйця або коров'ячий гній.

Важливо: Ці запахи можуть бути неприємними і для людей, тому рекомендується використовувати їх з обережністю.

Відлякувачі:

Існують спеціальні відлякувачі землерийок, які видають звуки, що не чутні для людей, але неприємні для цих тварин.

Пастки:

Можна використовувати гуманні пастки, які дозволяють зловити землерийок живими, а потім випустити їх далеко від ділянки.

Захист рослин:

Щоб захистити рослини від пошкодження землерийками, можна використовувати сітки або обгортати саджанці фольгою.

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Профілактика:

Регулярно прибирайте сміття та бур'яни на ділянці.

Закопуйте їжу та компост у щільні контейнери.

Запечатайте всі отвори та щілини в будинку та господарських будівлях.

Пам'ятайте:

Землерийки - це частина екосистеми, і вони відіграють важливу роль у ній.

Важливо використовувати гуманні методи боротьби з шкідниками, щоб не завдати їм шкоди.

Якщо ви не можете самостійно позбутися землерийок, зверніться до фахівців.

Дотримуючись цих порад, ви зможете захистити свій город від землерийок, не завдаючи шкоди тваринам.

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