Как навсегда избавиться от землеройок на огороде: гуманные методы

Настоящие огородники знают, как сложно бороться с разными вредителями, которые наносят урон урожаю. Одними из таких вредителей являются землеройки. Хотя на первый взгляд они кажутся невиновными, эти животные могут нанести значительный ущерб огороду, роя длинные туннели и норы, что повреждает корни растений и может привести к гибели урожая. Об этом пишет Новости. Live.

Как избавиться от землеройок гуманно?

Существует много методов борьбы с землеройками, но не все они гуманны. Вот несколько способов избавиться от этих вредителей без ущерба для животных:

Использование запахов:

Запахи хищников: Землерийки обладают чувствительным обонянием и боятся запахов хищников. Можно использовать кошачьи или собачьи экскременты, которые можно разместить у входов в норы и туннели.

Землерийки обладают чувствительным обонянием и боятся запахов хищников. Можно использовать кошачьи или собачьи экскременты, которые можно разместить у входов в норы и туннели. Неприятные запахи: Землерийки не любят резких запахов. Можно использовать разложившуюся рыбу, гнилые яйца или коровий навоз.

Важно: Эти запахи могут быть неприятны и для людей, поэтому рекомендуется использовать их с осторожностью.

Отпугиватели:

Существуют специальные отпугиватели землероек, издающие звуки, которые не слышны для людей, но неприятны для этих животных.

Ловушки:

Можно использовать гуманные ловушки, позволяющие поймать землероек живыми, а затем выпустить их вдали от участка.

Защита растений:

Чтобы защитить растения от повреждения землеройками, можно использовать сетки или обертывать саженцы фольгой.

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Профилактика:

Регулярно убирайте мусор и сорняки на участке.

Закапывайте еду и компост в плотные контейнеры.

Запечатайте все отверстия и щели в домах и хозяйственных постройках.

Помните:

Землерийки – это часть экосистемы, и они играют немаловажную роль в ней.

Важно использовать гуманные методы борьбы с вредителями, чтобы не причинить им вреда.

Если вы не можете самостоятельно избавиться от землеройок, обратитесь к специалистам.

Следуя этим советам, вы сможете защитить свой огород от землероек, не причиняя вреда животным.

Напомним, мы уже писали, как прогнать кротов с участка.

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