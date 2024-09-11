Як позбутися депресії після пологів

Нестабільний психічний стан матері в перші дні після народження дитини часто розцінюється як явище тимчасове, що називається, "саме минеться". Найчастіше так і відбувається. Але 10-13% жінок стикається з більш серйозною формою розладу - депресією після пологів, яка вважається офіційним клінічним діагнозом і потребує рішучих терапевтичних заходів.

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Давайте разберемся, как проявляются и почему возникают подобные проблемы у женщин после родов. А также узнаем, как от них избавиться.

Виды, формы и симптомы послеродовой депрессии

Существует две формы расстройства настроения после родов. Первая — транзиторная депрессия, которая возникает в первые дни с момента рождения ребенка и длится от 3 дней до 2 недель.

Сопровождается слабой симптоматикой:

упадок сил;

плохое настроение;

повышенная тревожность;

плаксивость.

Как правило, женщина быстро приходит в себя, налаживает ритм жизни с учетом потребностей малыша, адаптируется к своей новой роли.

Вторая форма — классическое депрессивное расстройство. Оно длится более 2 недель и включает характерный компонент — ощущение материнской несостоятельности.

Проявляется депрессия в виде:

потери трудоспособности;

апатии (нет интереса к себе и к малышу);

чувства вины;

длительного сна или, наоборот, бессонницы;

повышенной раздражительности;

вспышек агрессии, гнева;

социальной изоляции;

ухудшения аппетита;

страха осуждения от окружающих;

утрате ощущения удовлетворенности;

нарушения работы ЖКТ;

повышения артериального давления;

тахикардии, панических атак;

психомоторной заторможенности.

Депрессивное состояние может усугубиться: развиться послеродовой психоз, основные проявления которого — галлюцинации, бред. В таком состоянии женщина представляет опасность и для ребенка, и для самой себя.

Факторы риска

Существует целый ряд предпосылок для развития депрессии после родов:

наличие в анамнезе любых психических расстройств и заболеваний;

признаки депрессии еще до рождения ребенка — во время беременности;

наследственный фактор — случаи тяжелой депрессии у мамы, бабушки;

отсутствие поддержки в семье — безразличие мужа и родных, их самоустранение от помощи молодой маме;

неудовлетворительный социально-экономический статус;

послеродовая депрессия при рождении предыдущих детей;

излишняя эмоциональность и тревожность;

тяжелая жизненная ситуация, хронический стресс и негативная психологическая атмосфера в семье.

Диагностика послеродовой депрессии

Трудность диагностики данного расстройства заключается в том, что женщины предпочитают молчать о своем состоянии. Опять-таки по причине страха оказаться плохой матерью в глазах окружающих.

В обществе бытует миф о матери-героине — сильной и морально стойкой женщине, которая все успевает, ее малыш всегда спокоен, а в доме полный порядок. Но в действительности далеко не всегда женщины могут справиться с многократно возросшей нагрузкой. Они страдают от того, что сами для себя (или с помощью окружающих) установили недостижимые критерии идеального материнства.

Шкалы для самодиагностики

Один эффективных скрининговых инструментов, позволяющих распознать послеродовую депрессию, — психометрическое исследование по шкалам Бека, Цунга, Бромлей. Это специальные опросники, которые каждому проявлению расстройства присваивают значение в виде баллов. Найти такие тесты можно в сети.

Чувствительность диагностических шкал составляет 75%, но важно понимать, что самоопросники непригодны для постановки диагноза, а лишь определяют степень риска — склонность женщины к развитию депрессии. Дальнейшую диагностику нужно пройти у специалиста — психотерапевта, психолога.

Гормональный дисбаланс

Не стоит забывать и о соматическом факторе развития депрессивного расстройства. Во время беременности и после родов в организме женщины бушуют гормональные бури. А как известно, дисбаланс гормонов может стать причиной развития множества патологий, связанных не только с физическим, но и психическим здоровьем.

Поэтому для успешного лечения послеродовой депрессии нужно провести скрининг основных гормонов и при необходимости пройти медикаментозную коррекцию.

Как избавиться от депрессии после родов

Первый шаг на пути к выздоровлению — принятие факта наличия депрессии. Женщина может осознавать, что с ней не все в порядке, но под влиянием окружающих подавлять потребность обратиться к специалисту и пройти лечение. Такие фразы, как:

"Не бери в голову";

"Я троих вырастила и ничего такого не было";

"Дурью маешься от безделья"...

… только усугубляют состояние молодой мамы. Она ощущает вину, замыкается в себе, старается не демонстрировать признаки депрессии окружающим. Человек буквально остается один на один со своей проблемой.

Психотерапия и другие виды лечения

Психологическая и психотерапевтическая помощь при послеродовой депрессии позволит максимально качественно подойти к лечению. Она включает:

Консультации со специалистами: беседы, тренинги, арт-терапию, медитации, гипноз, работу с парой (мама + папа). Медикаментозную терапию: прием успокоительных, общеукрепляющих препаратов, антидепрессантов. Лекарственные средства подбираются с учетом безопасности малыша во время грудного вскармливания.

Кроме этого, проводится лечение гормонального дисбаланса, диетотерапия, массаж, лечебная физкультура.

Легкие и средние депрессивные состояния лечат амбулаторно. В тяжелых случаях лучше пройти лечение в стационаре, где созданы благоприятные условия для восстановления нервной системы.

После лечения показана реабилитация в санаторно-курортных учреждениях. Банальная поездка на отдых позволит закрепить результат терапии, насытить приятными впечатлениями и разбавить рутинные будни молодой мамы.

Руководство по самопомощи

Чтобы повысить эффективность лечения депрессии после родов:

✓ обратитесь к близким. С их помощью максимально разгрузитесь от бытовых хлопот, поручите часть забот о малыше папе, совместно работайте над восстановлением благоприятного эмоционального климата в семье;

✓ общайтесь с мамами, которые успешно пережили послеродовую депрессию, перенимайте их полезный опыт, делитесь собственными переживаниями;

✓ наладьте распорядок дня, чтобы выделить время на отдых. Возможно, для этого придется прервать грудное вскармливание малыша (перевести на смесь) или заменить кормление по требованию приемом пищи по графику;

✓ организуйте режим физической активности: пешие прогулки, зарядка, йога;

✓ улучшите питание: отбросьте устаревшие принципы послеродовой диеты, когда роженицам запрещалось есть буквально всё, кроме легкого супа и сухариков. Для формирования запаса витаминов и полезных веществ кормящей маме необходим разнообразный рацион;

✓ проводите время вдвоем с мужем (для этого потребуется помощь бабушки, няни).

Залог успешного лечения послеродовой депрессии — избавление от деструктивных мыслей и чувства вины. В этом поможет убеждение, что идеальных матерей не существует. Особенно в пресловутом Instagram, где за красивым фасадом скрыты типичные проблемы молодых родителей.

А еще стоит себе напоминать, что любые сложности послеродового периода временны. Малыши очень быстро растут, с ними постепенно будет всё легче и легче. Трудности забудутся, а приятные воспоминания об этих днях сохранятся на всю оставшуюся жизнь.