Как избавиться от депрессии после родов
Нестабильное психическое состояние матери в первые дни после рождения ребенка часто расценивается как явление временное, что называется, "само пройдет". В большинстве случаев так и происходит. Но 10-13% женщин сталкивается с более серьезной формой расстройства — депрессией после родов, которая считается официальным клиническим диагнозом и требует решительных терапевтических мер.
Давайте разберемся, как проявляются и почему возникают подобные проблемы у женщин после родов. А также узнаем, как от них избавиться.
Виды, формы и симптомы послеродовой депрессии
Существует две формы расстройства настроения после родов. Первая — транзиторная депрессия, которая возникает в первые дни с момента рождения ребенка и длится от 3 дней до 2 недель.
Сопровождается слабой симптоматикой:
- упадок сил;
- плохое настроение;
- повышенная тревожность;
- плаксивость.
Как правило, женщина быстро приходит в себя, налаживает ритм жизни с учетом потребностей малыша, адаптируется к своей новой роли.
Вторая форма — классическое депрессивное расстройство. Оно длится более 2 недель и включает характерный компонент — ощущение материнской несостоятельности.
Проявляется депрессия в виде:
- потери трудоспособности;
- апатии (нет интереса к себе и к малышу);
- чувства вины;
- длительного сна или, наоборот, бессонницы;
- повышенной раздражительности;
- вспышек агрессии, гнева;
- социальной изоляции;
- ухудшения аппетита;
- страха осуждения от окружающих;
- утрате ощущения удовлетворенности;
- нарушения работы ЖКТ;
- повышения артериального давления;
- тахикардии, панических атак;
- психомоторной заторможенности.
Депрессивное состояние может усугубиться: развиться послеродовой психоз, основные проявления которого — галлюцинации, бред. В таком состоянии женщина представляет опасность и для ребенка, и для самой себя.
Факторы риска
Существует целый ряд предпосылок для развития депрессии после родов:
- наличие в анамнезе любых психических расстройств и заболеваний;
- признаки депрессии еще до рождения ребенка — во время беременности;
- наследственный фактор — случаи тяжелой депрессии у мамы, бабушки;
- отсутствие поддержки в семье — безразличие мужа и родных, их самоустранение от помощи молодой маме;
- неудовлетворительный социально-экономический статус;
- послеродовая депрессия при рождении предыдущих детей;
- излишняя эмоциональность и тревожность;
- тяжелая жизненная ситуация, хронический стресс и негативная психологическая атмосфера в семье.
Диагностика послеродовой депрессии
Трудность диагностики данного расстройства заключается в том, что женщины предпочитают молчать о своем состоянии. Опять-таки по причине страха оказаться плохой матерью в глазах окружающих.
В обществе бытует миф о матери-героине — сильной и морально стойкой женщине, которая все успевает, ее малыш всегда спокоен, а в доме полный порядок. Но в действительности далеко не всегда женщины могут справиться с многократно возросшей нагрузкой. Они страдают от того, что сами для себя (или с помощью окружающих) установили недостижимые критерии идеального материнства.
Шкалы для самодиагностики
Один эффективных скрининговых инструментов, позволяющих распознать послеродовую депрессию, — психометрическое исследование по шкалам Бека, Цунга, Бромлей. Это специальные опросники, которые каждому проявлению расстройства присваивают значение в виде баллов. Найти такие тесты можно в сети.
Чувствительность диагностических шкал составляет 75%, но важно понимать, что самоопросники непригодны для постановки диагноза, а лишь определяют степень риска — склонность женщины к развитию депрессии. Дальнейшую диагностику нужно пройти у специалиста — психотерапевта, психолога.
Гормональный дисбаланс
Не стоит забывать и о соматическом факторе развития депрессивного расстройства. Во время беременности и после родов в организме женщины бушуют гормональные бури. А как известно, дисбаланс гормонов может стать причиной развития множества патологий, связанных не только с физическим, но и психическим здоровьем.
Поэтому для успешного лечения послеродовой депрессии нужно провести скрининг основных гормонов и при необходимости пройти медикаментозную коррекцию.
Как избавиться от депрессии после родов
Первый шаг на пути к выздоровлению — принятие факта наличия депрессии. Женщина может осознавать, что с ней не все в порядке, но под влиянием окружающих подавлять потребность обратиться к специалисту и пройти лечение. Такие фразы, как:
- "Не бери в голову";
- "Я троих вырастила и ничего такого не было";
- "Дурью маешься от безделья"...
… только усугубляют состояние молодой мамы. Она ощущает вину, замыкается в себе, старается не демонстрировать признаки депрессии окружающим. Человек буквально остается один на один со своей проблемой.
Психотерапия и другие виды лечения
Психологическая и психотерапевтическая помощь при послеродовой депрессии позволит максимально качественно подойти к лечению. Она включает:
- Консультации со специалистами: беседы, тренинги, арт-терапию, медитации, гипноз, работу с парой (мама + папа).
- Медикаментозную терапию: прием успокоительных, общеукрепляющих препаратов, антидепрессантов. Лекарственные средства подбираются с учетом безопасности малыша во время грудного вскармливания.
Кроме этого, проводится лечение гормонального дисбаланса, диетотерапия, массаж, лечебная физкультура.
Легкие и средние депрессивные состояния лечат амбулаторно. В тяжелых случаях лучше пройти лечение в стационаре, где созданы благоприятные условия для восстановления нервной системы.
После лечения показана реабилитация в санаторно-курортных учреждениях. Банальная поездка на отдых позволит закрепить результат терапии, насытить приятными впечатлениями и разбавить рутинные будни молодой мамы.
Руководство по самопомощи
Чтобы повысить эффективность лечения депрессии после родов:
✓ обратитесь к близким. С их помощью максимально разгрузитесь от бытовых хлопот, поручите часть забот о малыше папе, совместно работайте над восстановлением благоприятного эмоционального климата в семье;
✓ общайтесь с мамами, которые успешно пережили послеродовую депрессию, перенимайте их полезный опыт, делитесь собственными переживаниями;
✓ наладьте распорядок дня, чтобы выделить время на отдых. Возможно, для этого придется прервать грудное вскармливание малыша (перевести на смесь) или заменить кормление по требованию приемом пищи по графику;
✓ организуйте режим физической активности: пешие прогулки, зарядка, йога;
✓ улучшите питание: отбросьте устаревшие принципы послеродовой диеты, когда роженицам запрещалось есть буквально всё, кроме легкого супа и сухариков. Для формирования запаса витаминов и полезных веществ кормящей маме необходим разнообразный рацион;
✓ проводите время вдвоем с мужем (для этого потребуется помощь бабушки, няни).
Залог успешного лечения послеродовой депрессии — избавление от деструктивных мыслей и чувства вины. В этом поможет убеждение, что идеальных матерей не существует. Особенно в пресловутом Instagram, где за красивым фасадом скрыты типичные проблемы молодых родителей.
А еще стоит себе напоминать, что любые сложности послеродового периода временны. Малыши очень быстро растут, с ними постепенно будет всё легче и легче. Трудности забудутся, а приятные воспоминания об этих днях сохранятся на всю оставшуюся жизнь.