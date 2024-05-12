Як часто потрібно міняти рушник, щоб не мати проблем зі шкірою: дерматологи відповіли

Після ванни або душу ми звично вішаємо рушник на гачок, щоб він просох до наступного разу. Але чи знаєте ви, як часто його потрібно прати?

Дерматологи застерігають: використовувати один рушник занадто довго небезпечно. На ньому накопичуються бактерії, які в теплому вологому середовищі активно розмножуються. Це шкодить не лише гігієні, але й загальному здоров'ю. Про це пише Обозреватель.

Як часто міняти рушники?

Загальне правило: після 3-4 використань. Це допоможе запобігти накопиченню бактерій, неприємного запаху, а також очистити рушник від частинок шкіри та жиру.

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Фактори, що впливають на частоту прання:

Запах: Якщо рушник брудний або має неприємний запах, його терміново потрібно випрати.

Якщо рушник брудний або має неприємний запах, його терміново потрібно випрати. Частота душу: При щоденному прийнятті душу рушник забруднюється менше, і його можна прати трохи рідше.

При щоденному прийнятті душу рушник забруднюється менше, і його можна прати трохи рідше. Пітливість: Якщо ви багато пітнієте через спеку, спорт чи роботу, рушник потрібно прати частіше, навіть при щоденному душі.

Матеріал: Вафельні рушники сохнуть швидше, на них бактерії розмножуються повільніше. Їх можна прати після 7-10 використань.

Вафельні рушники сохнуть швидше, на них бактерії розмножуються повільніше. Їх можна прати після 7-10 використань. Забрудненість середовища: Якщо ви живете з тваринами, курите вдома, робите ремонт або стикаєтеся з іншими забрудненнями, рушники потрібно прати частіше.

Ознаки того, що рушник пора міняти:

Він став жорстким і втратив здатність добре поглинати вологу.

З'явилися плями, яких неможливо вивести пранням.

Рушник має неприємний запах, навіть після прання.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно складати та зберігати рушники.

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