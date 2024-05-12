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Как часто нужно менять полотенце, чтобы не испытывать проблем с кожей: дерматологи ответили

Цихоцкая Мария

Как часто нужно менять полотенце, чтобы не испытывать проблем с кожей: дерматологи ответили
Дерматологи предостерегают: использовать одно полотенце слишком долго опасно.

После ванны или душа мы привычно вешаем полотенце на крючок, чтобы оно просохло до следующего раза. Но знаете ли вы, как часто его нужно стирать?

Дерматологи предостерегают: использовать одно полотенце слишком долго опасно. На нем скапливаются бактерии, которые в теплой влажной среде активно размножаются. Это вредит не только гигиене, но и общему здоровью. Об этом пишет Обозреватель.

Как часто менять полотенца?

Общее правило: после 3-4 использований. Это поможет предотвратить накопление бактерий, неприятный запах, а также очистить полотенце от частиц кожи и жира.

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Факторы, влияющие на частоту стирки:

  • Запах: Если полотенце грязное или имеет неприятный запах, его срочно нужно постирать.
  • Частота душа: При ежедневном принятии душа полотенце загрязняется меньше, и его можно стирать немного реже.
  • Потливость: Если вы много потеете из-за жары, спорта или работы, полотенце нужно стирать чаще, даже при ежедневном душе.
  • Материал: Вафельные полотенца сохнут быстрее, на них бактерии размножаются медленнее. Их можно стирать после 7-10 использований.
  • Если вы живете с животными, курите дома, делаете ремонт или сталкиваетесь с другими загрязнениями, полотенца нужно стирать чаще.

Признаки того, что полотенце пора менять:

  • Он стал жестким и утратил способность хорошо поглощать влагу.
  • Появились пятна, которые невозможно вывести стиркой.
  • Полотенце имеет неприятный запах, даже после стирки.

Напомним, мы уже писали, как правильно складывать и хранить полотенца.

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