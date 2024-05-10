Як швидко освіжити подушки та прибрати запах поту: простий лайфхак

Повноцінний сон важко уявити без чистої та свіжої подушки. Часто господарі не поспішають замінювати цей предмет зі спальні, думаючи, що достатньо просто поміняти наволочку.

Однак, подушка є місцем скупчення великої кількості мікроорганізмів, тому її регулярна дезінфекція та освіження є ключовими для здоров’я. Команда UAportal спільно з "Добрі новини" підготували для вас спосіб вирішення цієї проблеми.

Як освіжити подушку

Власники подушок з натурального пір’я знають, що такі вироби вимагають особливого догляду. З часом подушка може втратити свою пружність, стати жорсткою та набути неприємного запаху, який може турбувати навіть під час сну.

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Також у волокнах можуть оселитися патогенні мікроорганізми та алергени, такі як пил чи кліщі. Експерти рекомендують оновлювати подушку кожні три роки, а також проводити її чистку та дезінфекцію.

Проте, існує простий метод дезінфекції – винести подушку на пряме сонячне світло. Ви також можете попередньо випрати її в пральній машині. Сонячні промені не тільки швидко висушать наповнювач, але й знищать бактерії завдяки ультрафіолету.

Цю процедуру найкраще виконувати в безхмарний день. Але не менш ефективним буде і морозний день, адже низькі температури також сприяють знищенню мікробів, що можуть бути у подушці.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно прати ковдри та подушки.

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