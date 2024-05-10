Как быстро освежить подушки и убрать запах пота: простой лайфхак

Полноценный сон трудно представить без чистой и свежей подушки. Часто хозяева не спешат заменять этот предмет из спальни, думая, что достаточно просто поменять наволочку.

Однако, подушка является местом скопления большого количества микроорганизмов, поэтому ее регулярная дезинфекция и освежение являются ключевыми для здоровья. Команда UAportal совместно с "Добрые новости" подготовили для вас способ решения этой проблемы.

Как освежить подушку

Владельцы подушек из натуральных перьев знают, что такие изделия требуют особого ухода. Со временем подушка может потерять свою упругость, стать жесткой и приобрести неприятный запах, который может беспокоить даже во время сна.

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Также в волокнах могут поселиться патогенные микроорганизмы и аллергены, такие как пыль или клещи. Эксперты рекомендуют обновлять подушку каждые три года, а также проводить ее чистку и дезинфекцию.

Однако, существует простой метод дезинфекции – вынести подушку на прямой солнечный свет. Вы также можете предварительно постирать ее в стиральной машине. Солнечные лучи не только быстро высушат наполнитель, но и уничтожат бактерии благодаря ультрафиолету.

Эту процедуру лучше всего выполнять в безоблачный день. Но не менее эффективным будет и морозный день, ведь низкие температуры также способствуют уничтожению микробов, которые могут быть в подушке.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно стирать одеяла и подушки.

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