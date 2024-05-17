Як швидко та легко позбутися ос: дієві поради

UAportal підготував декілька лайфхаків, які допоможуть звільнити ділянку біля дому від ос. Дізнайтеся як прості, але ефективні лайфхаки можуть допомогти швидко і легко позбутися їх.

Природні відлякувачі

Сильні запахи, такі як ефірна олія, можуть ефективно відлякувати ос. Розклавши ватні кульки з кількома краплями ефірної олії навколо ділянки, можна запобігти наближення ос до неї. Крім того, посадка полину або м'яти на ділянці може природним чином відлякувати цих комах.

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Пастки для ос

Саморобні пастки для ос – ще одна ефективна порада для боротьби з ними. Щоб легко зробити пастку, просто відріжте верхню частину пластикової пляшки і переверніть її в основу, також додайте солодку воду та миючий засіб. Солодка речовина приваблює ос, змушуючи їх залітати всередину, де вони опиняються в пастці.

Запобігайте будівництву гнізд

Для того, щоб позбутися ос, необхідно запобігти їхньому гніздуванню поблизу будинку. Регулярно оглядайте і виявляйте потенційні точки проникнення, такі як щілини у вікнах, дверях або тріщини в стінах. Закривши ці місця, можна значно зменшити ймовірність того, що вони будуватимуть гнізда в них.

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