Как быстро и легко избавиться от ос: действенные советы

UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут избавить участок возле дома от ос. Узнайте как простые, но эффективные лайфхаки могут помочь быстро и легко избавиться от них.

Природные отпугиватели

Сильные запахи, такие как эфирное масло, могут эффективно отпугивать ос. Разложив ватные шарики с несколькими каплями эфирного масла вокруг участка, можно предотвратить приближение ос к нему. Кроме того, посадка полыни или мяты на участке может естественным образом отпугивать этих насекомых.

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Ловушки для ос

Самодельные ловушки для ос – еще один эффективный совет для борьбы с ними. Чтобы легко сделать ловушку, просто отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки и переверните ее в основание, а также добавьте сладкую воду и моющее средство. Сладкое вещество привлекает ос, заставляя их залетать внутрь, где они оказываются в ловушке.

Предотвращайте строительство гнезд

Для того чтобы избавиться от ос, необходимо предотвратить их гнездование вблизи дома. Регулярно осматривайте и обнаруживайте потенциальные точки проникновения, такие как щели в окнах, дверях или трещины в стенах. Закрыв эти места, можно значительно снизить вероятность того, что они будут строить гнезда в них.

Напомним, ранее мы рассказывали о методах, которые заставят грызунов обходить ваш двор стороной.

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