Відомий дизайнер підказав, які два кольори роблять жінку стрункішою та молодшою

Відомий дизайнер Джорджіо Армані ділиться секретом, який допоможе вам завжди виглядати молодою та стрункою: використовуйте у своєму гардеробі два ключових кольори – чорний та темно-синій.

За словами маестро, ці кольори мають чудову властивість візуально стрункішати фігуру. Їхня насиченість чітко окреслює силует, роблячи його більш підтягнутим та елегантним.

Чорний та темно-синій універсальні та практичні. Вони легко поєднуються з іншими кольорами та принтами,даючи простір для експериментів з формами та текстурами. Про це пише Радіотрек.

Читайте також: Які омолоджувальні стрижки точно варто зробити жінкам за 45

Ось кілька порад, як використовувати ці кольори у своєму гардеробі:

Чорний:

Сукня-футляр чорного кольору – це must-have у гардеробі кожної жінки. Її лаконічний крій підкреслить достоїнства вашої фігури.

Чорні брюки – ще один базовий елемент, який можна поєднувати з блузками, сорочками, жакетами та іншими речами.

Чорний топ – універсальна річ, яка стане основою для створення безлічі образів.

Темно-синій:

Темно-синій костюм – елегантний та діловий варіант, який підійде як для офісу, так і для урочистих заходів.

Сукня темно-синього кольору – жіночний та романтичний образ, який підкреслить вашу красу.

Темно-синій топ або блузка – універсальний елемент, який можна поєднувати з різними речами,створюючи як повсякденні, так і святкові образи.

Не бійтеся експериментувати з чорним та темно-синім! Ці кольори допоможуть вам завжди виглядати стрункою,молодою та елегантною.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!