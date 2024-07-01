ukr
русский
Соціум

Відомий дизайнер підказав, які два кольори роблять жінку стрункішою та молодшою

Ціхоцька Марія

Відомий дизайнер підказав, які два кольори роблять жінку стрункішою та молодшою
Щоб стати стрункою використовуйте чорний та темно-синій колір

Відомий дизайнер Джорджіо Армані ділиться секретом, який допоможе вам завжди виглядати молодою та стрункою: використовуйте у своєму гардеробі два ключових кольори – чорний та темно-синій.

За словами маестро, ці кольори мають чудову властивість візуально стрункішати фігуру. Їхня насиченість чітко окреслює силует, роблячи його більш підтягнутим та елегантним.

Чорний та темно-синій універсальні та практичні. Вони легко поєднуються з іншими кольорами та принтами,даючи простір для експериментів з формами та текстурами. Про це пише Радіотрек.

Читайте також: Які омолоджувальні стрижки точно варто зробити жінкам за 45

Ось кілька порад, як використовувати ці кольори у своєму гардеробі:

Чорний:

  • Сукня-футляр чорного кольору – це must-have у гардеробі кожної жінки. Її лаконічний крій підкреслить достоїнства вашої фігури.
  • Чорні брюки – ще один базовий елемент, який можна поєднувати з блузками, сорочками, жакетами та іншими речами.
  • Чорний топ – універсальна річ, яка стане основою для створення безлічі образів.

Темно-синій:

  • Темно-синій костюм – елегантний та діловий варіант, який підійде як для офісу, так і для урочистих заходів.
  • Сукня темно-синього кольору – жіночний та романтичний образ, який підкреслить вашу красу.
  • Темно-синій топ або блузка – універсальний елемент, який можна поєднувати з різними речами,створюючи як повсякденні, так і святкові образи.

Не бійтеся експериментувати з чорним та темно-синім! Ці кольори допоможуть вам завжди виглядати стрункою,молодою та елегантною.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Мода