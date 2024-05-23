Із 40 в 30: три стрижки, які омолодять обличчя та додадуть небаченого об'єму волоссю

Літо 2024 року диктує нові правила краси. Стилісти радять жінкам за 40 звернути увагу на 3 модні та практичні стрижки, які не лише підкреслять вашу красу, але й омолодять, зроблять волосся об'ємним та не потребуватимуть щоденного укладання.

Боб

Стилісти недарма називають цю стрижку "вічною класикою". Її обожнюють жінки усього світу, адже вона ось уже багато років тримається на піку популярності й не збирається здавати свої позиції.

Чому багатошаровий боб так актуальний?

Омолоджує: Завдяки своїй багатошаровості стрижка візуально скидає кілька років, роблячи обличчя свіжішим та підкреслюючи його красу.

Завдяки своїй багатошаровості стрижка візуально скидає кілька років, роблячи обличчя свіжішим та підкреслюючи його красу. Коригує овал обличчя: Різні варіанти укладання та підбору довжини пасм дозволяють приховати недоліки та підкреслити овал обличчя.

Додає об'єму: Багатошаровість робить волосся візуально густішим та пишнішим, що особливо актуально для тонкого волосся.

Багатошаровість робить волосся візуально густішим та пишнішим, що особливо актуально для тонкого волосся. Не потребує укладання: Ця стрижка не потребує щоденних укладок. Достатньо просто збити локони руками, щоб вона набула природної форми та стильного вигляду.

Перукарі рекомендують жінкам за 40 уникати занадто коротких бобів. Короткі стрижки можуть підкреслити вікові зміни на шкірі обличчя та шиї.

Шегі

Ця багатошарова градуйована стрижка з косим або рваним чубчиком підходить абсолютно всім. Неважливо, який у вас тип обличчя чи структура волосся – Шегі підкреслить вашу красу та створить неповторний образ.

Чим Шегі така особлива?

Багатошаровість стрижки додає волоссю об'єму, робить їх візуально густішими та рухливими, а косий або рваний чубчик підкреслює очі та скидає кілька років.

Шегі не має жодних обмежень. Її можуть сміливо обирати жінки з будь-яким овалом обличчя та будь-яким типом волосся.б

Завдяки багатошаровості, Шегі гарно відростає, тому ви можете не оновлювати стрижку протягом 8 місяців.

Шегі не потребує складного укладання. Достатньо просто збити локони руками, щоб отримати стильний та невимушений образ.

Каскад із чубчиком-шторкою

Ця універсальна стрижка підкорює серця жінок усього світу, адже вона не лише підкреслює красу обличчя, але й візуально скидає років п'ятнадцять.

Переваги каскаду з чубчиком:

Завдяки багатошаровості та чубчику, стрижка освіжає обличчя, робить його більш виразним та підкреслює очі.

Каскад з чубчиком підходить для будь-якого типу волосся та овалу обличчя.

будь-якого типу волосся та овалу обличчя. Стрижка не потребує с кладного укладання. Достатньо просто збити локони руками, щоб отримати стильний та невимушений образ.

кладного укладання. Достатньо просто збити локони руками, щоб отримати стильний та невимушений образ. Існує безліч варіантів каскаду з чубчиком, що дозволяє підібрати ідеальну стрижку саме для вас.

Стилісти рекомендують:

Робити каскад з чубчиком на коротке волосся або локони середньої довжини.

Експериментувати з проділом, щоб додати зачісці виразності та підсилити омолоджуючий ефект.

Раніше ми розповідали, про чотири варіанти трендової стрижки 2024, які підкорили серця знаменитостей та аристократії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!