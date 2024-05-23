Из 40 в 30: три стрижки, которые омолодят лицо и придадут невиданный объем волосам

Лето 2024 диктует новые правила красоты. Стилисты советуют женщинам за 40 обратить внимание на 3 модные и практичные стрижки, которые не только подчеркнут вашу красоту, но и омолодят, сделают волосы объемными и не будут нуждаться в ежедневной укладке.

Боб

Стилисты не зря называют эту стрижку "вечной классикой". Ее обожают женщины всего мира, ведь она вот уже много лет держится на пике популярности и не собирается сдавать свои позиции.

Почему многослойный боб так актуален?

Омолаживает: Благодаря своей многослойности стрижка визуально сбрасывает несколько лет, делая лицо более свежим и подчеркивая его красоту.

Благодаря своей многослойности стрижка визуально сбрасывает несколько лет, делая лицо более свежим и подчеркивая его красоту. Корректирующий овал лица: Различные варианты укладки и подбора длины прядей позволяют скрыть недостатки и подчеркнуть овал лица.

Добавляет объема: Многослойность делает волосы визуально густыми и пышными, что особенно актуально для тонких волос.

Многослойность делает волосы визуально густыми и пышными, что особенно актуально для тонких волос. Не требует укладки: Эта стрижка не требует ежедневных укладок. Достаточно просто сбить локоны руками, чтобы она приобрела естественную форму и стильный вид.

Парикмахеры рекомендуют женщинам за 40 избегать слишком коротких бобов. Короткие стрижки могут подчеркнуть возрастные изменения на коже лица и шее.

Шеги

Эта многослойная градуированная стрижка с косой или рваной челкой подходит абсолютно всем. Неважно, какой тип лица или структура волос – Шеги подчеркнет вашу красоту и создаст неповторимый образ.

Чем Шеги так особенна?

Многослойность стрижки придает волосам объем, делает их визуально более густыми и подвижными, а косая или рваная челка подчеркивает глаза и сбрасывает несколько лет.

У Шеги нет никаких ограничений. Ее могут смело выбирать женщины с любым овалом лица и любым типом волос.

Благодаря многослойности Шеги хорошо отрастает, поэтому вы можете не обновлять стрижку в течение 8 месяцев.

Шеги не нуждается в сложной укладке. Достаточно просто сбить локоны руками, чтобы получить стильный и непринужденный образ.

Каскад с челкой-шторкой

Эта универсальная стрижка покоряет сердца женщин всего мира, ведь она не только подчеркивает красоту лица, но и визуально низвергает лет пятнадцать.

Преимущества каскада с челкой:

Благодаря многослойности и челке, стрижка освежает лицо, делает его более выразительным и подчеркивает глаза.

Каскад с челкой подходит длялюбого типа волос и овала лица.

Стрижка не требует сложной укладки. Достаточно просто сбить локоны руками, чтобы получить стильный и непринужденный образ.

Существует множество вариантов каскада с челкой, что позволяет подобрать идеальную стрижку именно для вас.

Стилисты рекомендуют:

Делать каскад с челкой на короткие волосы или локоны средней длины.

Экспериментировать с пробором, чтобы добавить прическу выраженности и усилить омолаживающий эффект.

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