Геомагнітне поле Землі сколихнеться лише раз: графік магнітних бур на тиждень

Новий тиждень, 15-21 липня, обіцяє доволі спокійний геомагнітний період. Магнітних бур, за попередніми прогнозами, буде небагато.

За даними сервісу Meteoagent, активність метеоштормів очікується у четвер, 18 липня. Сила геомагнітного шторму сягне чотирьох балів.

Коли магнітні бурі у липні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Ці коливання можуть впливати на самопочуття людей, викликаючи різні симптоми.

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Головний біль – це один з найпоширеніших симптомів. Біль може бути тупим, пульсуючим або стискаючим, і зазвичай локалізується в лобовій або скроневій частині голови.

Люди також можуть відчувати дратівливість, тривогу, апатію або депресію. Магнітні бурі можуть порушувати сон, що призводить до втоми та сонливості протягом дня. Окрім цього, серед симптомів:

Запаморочення та нудота: деякі люди відчувають запаморочення, нудоту, а іноді й блювоту під час магнітних бур.

Біль у м'язах і суглобах: можуть виникати болі в м'язах, суглобах або кінцівках.

Магнітні бурі можуть погіршувати самопочуття людей з хронічними захворюваннями, такими як гіпертонія, серцеві захворювання або артрит.

Як пережити магнітні бурі:

Спіть і прокидайтеся в один і той самий час, навіть у вихідні дні. Їжте їжу, багату на вітаміни та мінерали, уникайте жирної, гострої та солодкої їжі. Вода допомагає вивести з організму токсини та покращити самопочуття. Регулярні фізичні вправи допомагають зняти стрес і покращити кровообіг. Намагайтеся уникати стресових ситуацій або навчіться їм протистояти. Контрастний душ може покращити кровообіг і зняти головний біль.

Якщо ви відчуваєте симптоми магнітної бурі, важливо прислухатися до свого організму та вжити заходів для покращення самопочуття.

Раніше ми повідомляли, чому від негоди та магнітних бур болить голова.

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