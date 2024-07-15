Геомагнитное поле Земли всколыхнется только раз: график магнитных бурь на неделю

Новая неделя, 15-21 июля, обещает достаточно спокойный геомагнитный период. Магнитных бурь, по предварительным прогнозам, будет немного.

По данным сервиса Meteoagent, активность метеоштормов ожидается в четверг, 18 июля. Сила геомагнитного шторма достигнет четырех баллов.

Когда магнитные бури в июле 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Эти колебания могут влиять на самочувствие людей, вызывая разные симптомы.

Читайте также: Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач дал ответ

Головная боль – это один из самых распространенных симптомов. Боль может быть тупой, пульсирующей или сжимающей, и обычно локализуется в лобной или височной части головы.

Люди также могут ощущать раздражительность, тревогу, апатию или депрессию. Магнитные бури могут нарушать сон, что приводит к усталости и сонливости в течение дня. Кроме этого, среди симптомов:

Головокружение и тошнота: некоторые люди ощущают головокружение, тошноту, а иногда и рвоту во время магнитных бурь.

Боль в мышцах и суставах: могут возникать боли в мышцах, суставах или конечностях.

Магнитные бури могут усугублять самочувствие людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, сердечные заболевания или артрит.

Как пережить магнитные бури:

Спите и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные дни. Ешьте пищу, богатую витаминами и минералами, избегайте жирной, острой и сладкой пищи. Вода помогает вывести токсины из организма и улучшить самочувствие. Регулярные физические упражнения помогают снять стресс и улучшить кровообращение. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций или научитесь им противостоять. Контрастный душ может улучшить кровообращение и снять головную боль.

Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, важно прислушиваться к своему организму и принять меры по улучшению самочувствия.

Ранее мы сообщали, почему от непогоды и магнитных бурь болит голова.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!