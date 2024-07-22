Експерт з уживаних авто назвав три ''надійні та економні моделі'' за 3 тисячі доларів

Незалежно від того, чи ви шукаєте перше авто, сімейний автомобіль або просто економний транспорт, ці моделі гарантують чудову якість за доступною ціною.

В умовах зростання попиту на вживані автомобілі, популярний YouTube-блогер Грант з каналу Scottish Car Clan поділився трьома моделями, які варто розглянути за бюджетом до 3 тисяч доларів, пише Express.

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Volkswagen Polo (2002-2009)

Грант рекомендує Volkswagen Polo четвертого покоління, особливо з дизельним двигуном 1.4 або 1.9 TDI. Він зазначає, що ця модель є економічною та надійною, проте радить перевіряти стан бензинових версій перед покупкою.

Volkswagen Polo. Джерело: Getty

Volkswagen Polo. Джерело: Getty

Mazda 2 (2012)

Mazda2 другого покоління також потрапила в список рекомендованих. Грант підкреслює, що ця модель є стильною та приємною в керуванні. Проте, важливо переконатися, що автомобіль має історію обслуговування.

Mazda2. Джерело: Getty

Honda Civic (восьме покоління)

Для тих, хто шукає просторий і надійний автомобіль з сучасним дизайном, Грант радить Honda Civic восьмого покоління. Він особливо відзначає її надійність та сучасний вигляд, але застерігає щодо автоматизованої механічної коробки передач i-Shift.

Honda Civic. Джерело: Getty

Ці три моделі є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний автомобіль за розумну ціну, вважає експерт.

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