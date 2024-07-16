Бюджет 3 тисячі доларів: який автомобіль можна купити в Україні за такі гроші

Якщо ви плануєте стати власником автомобіля, але бюджет обмежений сумою у 3000 доларів, то навіть за ці гроші можна знайти надійне авто.

Звісно, доведеться трохи пошукати та поторгуватися, але за ці кошти цілком реально придбати ВАЗ або ЗАЗ, доглянуту "шістку", "дев'ятку" або Таврію. За 3000 доларів можна придбати й автомобілі з країн Європи чи Азії. свідчить пошук авто на сайті auto.ria.

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Chevrolet Lanos: бюджетний бестселер 2000-х років. За ці гроші можна знайти авто з невеликим пробігом та в хорошому стані.

Daewoo Lanos: ще один популярний бюджетний варіант. Як правило, трохи дешевше, ніж Chevrolet Lanos, але й стан може бути гіршим.

Яку машину можна купити за 3000. Джерело: Скриншот з auto.ria.com

Яку машину можна купити за 3000. Джерело: Скриншот з auto.ria.com

Geely CK: китайський седан, який пропонує більше комфорту та опцій.

JAC J3: ще один китайський седан, який може похизуватися сучасним дизайном та гарним оснащенням.

Volkswagen Golf чи Volkswagen Passat: Німецькі авто славляться своєю надійністю та якістю. За 3000 доларів можна знайти екземпляри 1990-х років випуску в хорошому стані.

Opel Vectra: Просторі та комфортні седани з хорошою комплектацією.

Яку машину можна купити за 3000. Джерело: Скриншот з auto.ria.com

Яку машину можна купити за 3000. Джерело: Скриншот з auto.ria.com

Ford Scorpio: Американські седани бізнес-класу, які пропонують комфорт і потужні двигуни.

Mitsubishi Carisma: Невибагливий і надійний японський хетчбек з просторим салоном.

Євробляхи: це авто з європейськими номерами, які ввезені в Україну без розмитнення. Їх ціни зазвичай нижчі, ніж на аналоги з українською реєстрацією, але й ризиків більше. Є ймовірність, що вам доведеться розмитнити авто, що може значно збільшити його вартість.

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