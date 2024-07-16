Бюджет 3 тысячи долларов: какой автомобиль можно купить в Украине за такие деньги

Если вы планируете стать владельцем автомобиля, но бюджет ограничен суммой в 3000 долларов, то даже за эти деньги можно найти надежный автомобиль.

Конечно, придется немного поискать и поторговаться, но за эти средства вполне реально приобрести ВАЗ или ЗАЗ, ухоженную "шестерку", "девятку" или Таврию. За 3000 долларов можно приобрести и автомобили из Европы или Азии. свидетельствует поиск авто на сайте auto.ria.

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Chevrolet Lanos: бюджетный бестселлер 2000-х годов. За эти деньги можно найти автомобили с небольшим пробегом и в хорошем состоянии.

Daewoo Lanos: еще один популярный бюджетный вариант. Как правило, немного дешевле, чем Chevrolet Lanos, но и состояние может быть хуже.

Какую машину можно купить за 3000. Источник: Скриншот с auto.ria.com

Какую машину можно купить за 3000. Источник: Скриншот с auto.ria.com

Geely CK: китайский седан, предлагающий больше комфорта и опций.

JAC J3: еще один китайский седан, который может похвастаться современным дизайном и хорошей оснасткой.

Volkswagen Golf или Volkswagen Passat: Немецкие авто славятся своей надежностью и качеством. За 3000 долларов можно найти экземпляры 1990-х годов выпуска в хорошем состоянии.

Opel Vectra: просторные и комфортные седаны с хорошей комплектацией.

Какую машину можно купить за 3000. Источник: Скриншот с auto.ria.com

Какую машину можно купить за 3000. Источник: Скриншот с auto.ria.com

Ford Scorpio: Американские седаны бизнес-класса, предлагающие комфорт и мощные двигатели.

Mitsubishi Carisma: Неприхотливый и надежный японский хэтчбек с просторным салоном.

Евробляхи: это авто с европейскими номерами, которые ввезены в Украину без растаможки. Их цены обычно ниже, чем на аналоги с украинской регистрацией, но и рисков больше. Есть вероятность, что вам придется растаможить авто, что может значительно увеличить его стоимость.

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