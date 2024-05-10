Ефективна боротьба з колорадськими жуками: просто посипте цим засобом кущі картоплі

Одним з найкращих методів захисту картопляних посадок від колорадського жука є опудрення. Обробка картоплі деревною золою після дощу виявляється дуже ефективною.

Рекомендується використовувати золу з берези. Про це розповіли на порталі Pixelinform.

Для обробки сотки землі потрібно приблизно 1 кг золи. Перед цвітінням картоплі рекомендується проводити опудрювання кожні два тижні, а після – один раз на місяць.

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Щоб підсилити ефект, золою можна присипати землю навколо кущів. Крім того, можна обробки картоплю розчином з деревної золи та полину.

Для приготування засобу беруть дві склянки золи та 300 грамів подрібненого полину, заливають кип’ятком, настоюють, проціджують і розводять у 10 літрах води, після чого обприскують рослини.

Додатково, для збагачення ґрунту можна використовувати свіжу березову або соснову тирсу, розсипаючи її між кущами.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, про інші методи, які допоможуть позбутись колорадських жуків на городі, не збираючи їх руками.

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